Las sombras de Joao Félix

Dos goles en trece partidos, una expulsión en su debut y ninguna asistencia. Los números de Joao Félix en el Chelsea no alimentan la esperanza del Atlético de conseguir un buen traspaso para el portugués. Y el partido del Santiago Bernabéu contra el Madrid tampoco ayuda.

Joao tuvo la primera ocasión de gol del partido. Un contraataque en el que Militao le recuperó terreno y le molestó a la hora de armar el disparo. Después llegaron dos goles del Real Madrid y la desaparición del jugador cedido por el Atlético.

Y el futuro del portugués parece menos claro que nunca. «El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tiene el balón, domina el juego. Así me gusta jugar. Me siento muy libre jugando aquí. Me encanta», decía hace unas semanas, antes de eliminar al Dortmund de la Liga de Campeones.

Se mostraba feliz entonces. «Necesitaba la cesión», decía. «Creo que era bueno para mí y para ellos», añadía. Pero el Chelsea está más cerca del descenso que de la clasificación para la Liga de Campeones. Un dato que aleja a Joao de continuar en Londres. Él siempre ha dicho que quiere jugar en un equipo de Champions. La única posibilidad de que el club londinense juegue en Europa la temporada próxima es que gane la Liga de Campeones. Y de momento ya tiene que remontar dos goles en contra al Real Madrid.

«El partido de Sterling y de Joao Félix fue top. Es un gran talento», dijo Lampard después del partido cuando le preguntaron por el portugués. «En el partido de vuelta tendremos más sentido de la urgencia, nos volcaremos más sobre su portería y creo que veremos más a esos dos jugadores. Tenemos un reto», añadía.

Para eso tiene que mejorar la puntería y la participación de Joao Félix. Contra el Real Madrid disparó tres veces, dos de ellas entre los tres palos, y tocó 24 balones. Vinicius, Benzema y Rodrygo, por ejemplo, intervinieron más de 50 veces. 56 Benzema, el que menos; 58 Rodrygo y 59 Vinicius.

Su continuidad en el Atlético también es complicada. Miguel Ángel Gil ya advirtió antes de su salida de que el club tendría que elegir entre él y Simeone. Y la continuidad del Cholo parece más segura que nunca después del segundo tramo de temporada que está haciendo su equipo.

Desde que se fue del Atlético la única derrota que han sufrido los rojiblancos fue en Copa contra el Real Madrid. Pero en Liga no ha vuelto a caer derrotado desde el último partido que jugó el portugués, 0-1contra el Barcelona, y ya se acerca a la segunda plaza cuando hasta el parón por el Mundial parecía dudosa incluso su presencia en la Liga de Campeones la próxima temporada.