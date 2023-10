El sorprendente español que entra en Alpine en F1

Otro Capital anunció el pasado mes de junio una inversión "estratégica" de 200 millones de euros en el equipo Alpine, respaldado por el Grupo Renault. Y este martes, el conglomerado informó de que seis deportistas de alto nivel y Roger Ehrenberg, fundador de Eberg Capital e inversor en los Miami Marlins y Real Salt Lake, entran en el proyecto. Así se renueva el equipo de F1.

Eso supone que futbolista español Juan Mata, el jugador de fútbol americano Patrick Mahomes y el golfista número dos del mundo Rory McIlroy han sido anunciados este martes como algunas de las incorporaciones de la firma de inversión privada 'Otro Capital' en el equipo Alpine F1. El dos veces campeón del Super Bowl Travis Kelce, el campeón del mundo de boxeo Anthony Joshua y el futbolista del Liverpool Trent Alexander-Arnold, son también algunas de caras que integran este proyecto, cuyo objetivo pasa por impulsar la conciencia global de Alpine F1.

"Siempre me han apasionado todos los deportes. La oportunidad de liderar un grupo de inversores con Travis en Alpine F1 junto a Otro Capital era algo que no podía dejar pasar. Es un momento emocionante para el deporte y esta es una oportunidad para llevar nuestros valores compartidos al escenario mundial", expresó el dos veces MVP de la NFL y compañero de equipo de Travis Kelce. Asimismo, McIlroy destaca la admiración que siente por la F1: "La pasión por la excelencia en el campo de golf me ha llevado a admirar la misma búsqueda en la Fórmula 1. Esta una aventura emocionante que une mi amor por los deportes, la competencia y el impulso implacable de ser el mejor".Para el futbolista español, de 35 años, "unir fuerzas con Otro Capital en esta inversión en Alpine es una oportunidad única". "Creo firmemente en el crecimiento del deporte y estoy seguro de que Alpine es el equipo adecuado con el que asociarnos. Su historia como equipo combinada con la experiencia comercial y de la industria de Otro Capital forman la combinación perfecta para el éxito", aseguró.

Con estas nuevas incorporaciones, Otro Capital pretende combinar la "experiencia" de los deportistas en "diferentes áreas del ecosistema deportivo" e "impulsar el alcance de Alpine a un mundo de nuevos aficionados". "Los nuevos inversores ayudarán a impulsar el conocimiento global de Alpine", deseó el grupo inversor.

Alpine fue el equipo que consiguió que Fernando Alonso volviese a la F1, pero el piloto español decidió, en vez de renovar su contrato, probar suerte en Aston Martin, donde está compitiendo esta temporada.