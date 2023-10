Morata no se calla y también responde a Aitana Bonmati por el fútbol femenino

Álvaro Morata ha participado junto a otros compañeros en un Torneo de golf solidario organizado por la Fundación que lleva su nombre. Allí, el capitán de la selección española ha hablado de todo. Por ejemplo de las constantes críticas que recibe: ""Si te digo la verdad, ni las he visto, no puedo controlar lo que digan u opinen de mí, estoy muy contento con cómo va mi año, tenemos un gran equipo y un gran grupo y también en la selección. Lo demás, me puede afectar hasta cierto punto, pero no puedo gustarle a todo el mundo", aseguraba el futbolista. Por ejemplo, le criticaron por tocar el balón en el gol que fue anulado a España: "Es el mismo gol que marcamos al Feyenoord, hablé con el árbitro y lo habría anulado aunque no la hubiera tocado. Es el instinto, pero si no marco goles porque no los marco y si la toco que si soy un egoísta. No puedo controlar lo que dicen todas la personas".

Le gusta la juventud de la selección: "Es la de Gavi, de Pedri, la de Lamin. y sobre todo tiene que ser la de todos los españoles, cuando la gente está con nosotros lo notamos muchísimo y los vamos a necesitar. Venimos de una transición que no ha sido fácil después de los mejores jugadores de la historia del país, pero hay motivos para confiar en el futuro. Hay jugadores como Gavi, Pedri y Ansu que tienen todo el futuro por delante y son el presente de la selección".

Eso sí, con 30 años se ve más maduro que nunca. "Es una pena que me llegue con 30 años, que vamos perdiendo fuerzas. Pero hay muchos ejemplos de carreras que cada vez se alargan más, yo me encuentro bien física y mentalmente y por fin he logrado entender que no puedo jugar por y para lo que diga la gente", respondía. Le preguntaron por su respuesta el otro día sobre cómo tratan los árbitros al Real Madrid y al Atlético. Hay muchos jugadores que pueden responder, ya lo dije el otro día. Al final lo que escriba u opine la gente está en ello, yo dije al que me preguntó que ya lo sabe", aseguraba.

Y ha contestado a Aitana Bonmatí, que dijo que no le sorprendía cómo los futbolistas masculinos no habían apoyado a la selección femenina. Morata no piensa igual: "Si lo dice es porque se siente así. La selección masculina ayuda a la femenina, lo lleva haciendo mucho tiempo y yo ahora que soy el capitán y el encargado de ver estas cosas sé que se ha hecho. Y si tienen que decirnos alguna ocas en la que podamos ayudar ellas saben que estamos disponibles".

Fue Morata quien leyó el polémico comunicado de los futbolistas masculinos en el que se posicionaban contra Luis Rubiales, pero sin citar en ningún momento a Jenni Hermoso.