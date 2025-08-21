Spruce Meadows, la catedral del Salto de Obstáculos

Spruce Meadows celebrará en la primera semana de septiembre su 50 aniversario convertido en un santuario del Salto de Obstáculos, un lugar donde la épica deportiva se funde con la tradición ecuestre más pura.

Lo que comenzó en 1971 como un terreno baldío en las afueras de Calgary, fruto del empeño visionario de Ron y Marg Southern, se transformó en 1975 en un club hípico de referencia global. Aquel sueño, que en su origen no era más que unas cuadras y unos prados sin historia, fue creciendo hasta consolidarse como sede de algunos de los concursos más prestigiosos del mundo. Desde la primera edición en 1976, Spruce Meadows no ha dejado de expandirse, tanto en instalaciones como en significado: hoy recibe más de medio millón de visitantes cada temporada, alberga los circuitos más codiciados del calendario y mantiene viva la esencia del deporte de la hípica como patrimonio cultural canadiense.

Este 2025, Spruce Meadows honra a los fundadores y a todos los que hicieron posible su consolidación: jinetes olímpicos, jefes de pista, criadores, voluntarios, patrocinadores y, por supuesto, los caballos, protagonistas indiscutibles de la historia. A lo largo del año se han programado homenajes, conciertos, veladas ecuestres, cenas conmemorativas y un sinfín de actividades familiares. No se trata sólo de recordar el pasado, es reafirmar un presente vibrante que sigue colocando a Calgary en el mapa mundial del Salto.

El Masters es la joya de la corona de las competiciones que se disputan en la mítica pista verde canadiense. Este concurso reparte más de cinco millones de dólares en premios y acoge tanto el Gran Premio como la prestigiosa Copa de Naciones, la más elevada en dotación económica del circuito. Ganar en Calgary es pasar a la historia del Salto. Leopoldo Palacios lleva tres décadas diseñando los recorridos más emblemáticos y exigentes de la competición canadiense. El suizo Martin Fuchs fue el ganador del Gran Premio el curso pasado.

Spruce Meadows forma parte del Rolex Grand Slam of Show Jumping, junto con escenarios como Aachen, Ginebra o Den Bosch. Un selecto club de citas legendarias donde se practica la equitación más exigente dentro del mundo del Salto de Obstáculos.

Spruce Meadows es también una forma de vida. Sus instalaciones han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, integrando otras disciplinas y experiencias. Hoy acoge, además de competiciones ecuestres, conciertos, mercados y hasta un equipo de fútbol profesional, el Cavalry FC, que disputa sus partidos en el estadio ATCO Field, integrado en el mismo complejo.

Esta edición reforzará la experiencia de visitantes y aficionados con el estreno de un restaurante de dos plantas, cafetería, espacios comerciales y un hotel boutique. Todo ello sin perder la esencia ecuestre: el caballo sigue siendo el alma que late bajo cada proyecto.

Armando Trapote Mariscal ejercerá la representación española en Spruce Meadows.