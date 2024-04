El nombre que da la Ser para ser seleccionador: es español y no lo esperas

El verano de los banquillos va a estar divertido porque hay muchos movimientos obligados que todavía no se han llevado a cabo. Xabi Alonso era la joya de la corona, pero como ya ha dicho que se queda en el Bayer Leverkusen otro año más, se queda fuera de las quinielas. Estaba a la cabeza de todas, en el Bayern y en el Liverpool. No del Barcelona, en el que, ahora supuestamente, no seguirá Xavi Hernández.

Klopp, que ha estado en e banquillo del Liverpooo durante nueve años, anunció su intención de tomar un año de descanso y no regresar al fútbol para al menos un año. Por otro lado, Xavi, que ha estado en el Barcelona durante solo dos años, ha citado el agotamiento y la atmósfera desagradable en el club como razones para su salida, aunque parece que se está echando marcha atrás.

En el Liverpool, están una búsqueda exhaustiva para encontrar el mejor sustituto de Klopp. Algunos de los nombres que se han vinculado con el cargo incluyen a Xabi Alonso, pero ya saben que eso es imposible. En el Barcelona, hasta se especuló con la posibilidad de que Klopp tomase el cargo, pero el propio Klopp aseguró que no está interesado en regresar al fútbol hasta que haya recargado lo suficiente, agotado del Liverpool.

En Barcelona sigue la búsqueda, pero ahora centrada (por lo menos hasta que cambie el viento de los resultados) en convencer a Xavi Hernández para que siga. Él, que ha se ha vengado de las críticas por cómo jugaba hace meses, se deja querer y cada vez abre un poquito más la puerta.

Sin embargo, ahora mismo no sigue y en la Ser han asegurado que es uno de los entrenadores de los candidatos a la presidencia de la Federación, que el miércoles puede convocar elecciones.

Sin duda sería una de las grande sorpresas de los banquillos. De la Fuente tiene contrato, pero es cierto que un vuelco en la estructura de la Federación podía cambiar todo, aunque también hay que esperar al papel que hace España en la Eurocopa. Un buen resultado blindaría a De la Fuente, pero una decepción, lo que ahora no parece probable, tras los últimos encuentros de España, abriría la puerta a los candidatos. Y Xavi, se supone, estará libre en verano y con ganas de entrenar. Ha ganado todo con la selección español y el fútbol está lleno de sorpresas.