Luis Enrique no se corta (aunque lo intenta) para contestar a El Chiringuito

El entrenador del PSG, el español Luis Enrique, dijo este martes que es "mentira" que Kylian Mbappé le insultase el pasado domingo cuando el delantero fue sustituido ante el Marsella y aseguró que está "muy contento con su actitud".

"Lo curioso es que de una mentira, de una noticia que es una mentira, todo lo que pasa luego en el mundo del fútbol, del periodismo, parte del periodismo. Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo", manifestó el entrenador, en la conferencia de prensa en la víspera de las semifinales de Copa de Francia ante el Rennes.

El antiguo seleccionador español se refería así a unos supuestos insultos que Mbappé profirió contra él cuando fue reemplazado en el minuto 65 por el delantero portugués Gonçalo Ramos.

La estrella del PSG y de la selección francesa abandonó el campo con gesto serio y pronunció unas palabras que algunos interpretaron en las redes como insultos.

«Ddespués de los partidos suelo estar bastante cansado. Pero ahora lo vivo con tranquilidad, hago mi trabajo lo mejor que puedo, estoy encantado con todos mis jugadores. Mbappé se ha comportado siempre de una manera espectacular. Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión", agregó Luis Enrique.

A pesar de todo, confía en que termine bien: "Me encantaría que acabara bien, para él y para todos» y que están «todos en el mismo barco y queremos llegar a puerto, es mi objetivo personal y profesional", decía. No va a cambiar el modo de hacer las cosas. "Este es el trabajo que intento hacer. El grupo está por encima de todas las individualidades», decía Luis Enrique sobre la gestión del grupo: «Estoy dando confianza y minutos a la mayoría. Estoy convencido de que 20 jugadores son mejor que 11. Hay que intentar llegar a final de temporada vivos en todas las competiciones y que los jugadores estén metidos».

Le preguntaron por el calendario. "Depende del tiempo de descanso. Nosotros tenemos competición y no sé que es mejor. Es mi manera de preparar, pero no lo puedo controlar. Yo tengo que centrarme en lo que puedo controlar".

Y un periodista de El Chiringuito le volvió a preguntar por Mbappé y sus cambios. La noche anterior, Josep Pedrerol había asegurado que Luis Enrique "es más madridista que Florentino", por lo que estaba haciendo con Mbappé.

En la respuesta al periodista español, Luis Enrique fue soez: "¿Cuántos años tienes? Te iba a contestar, pero quizás iba a ser soez. Yo tengo 53 años y una parte de mi cuerpo está pelada, la cabeza» le ha contestado.