El surrealista viaje a las montañas de Daguestán para cerrar el combate de Islam Makhachev e Ilia Topuria

La división del peso ligero está en el aire. Después de que Ilia Topuria anunciase su subida a las 155 libras, las especulaciones no han parado de rondar entre los fanáticos. Sin embargo, el hispano-georgiano ya ha asegurado que estará peleando en la International Fight Week de Las Vegas el próximo 28 de junio.

La información de Álvaro Colmenero, periodista español, apunta a que Ilia Topuriaestará peleando por el cinturón del peso ligero, pero no hay nada oficial por el momento. A pesar de que la compañía no ha concretado nada, parece complicado que Ilia Topuria vaya a ser uno de los protagonistas de la cartelera más importante del año para la UFC sin un título en juego.

Y es que todo parece depender de la decisión final de Islam Makhachev. El ruso tiene la intención de subir al peso welter, pero las informaciones apuntan a que esperará a lo que suceda entre Jack Della Maddalena -contendiente- y Belal Muhammad -campeón de las 170 libras-.

En caso de que Belal se mantenga como campeón, Islam podría volver a defender el título del peso ligero. De lo contrario, el daguestaní subiría al welter y dejaría el título del peso ligero vacante. Por ello, la UFC ha querido mover ficha para tratar de cerrar un posible combate entre Makhachev y Topuria.

La UFC viaja a Daguestán

En medio de todas las dudas, la promotora liderada por Dana White ha decidido hacer lo imposible por cerrar esa pelea. Es el combate que quiere la UFC, y para ello ha decidido viajar hasta Daguestán para convencer a Islam Makhachev.

Tal y como se ha podido ver en una foto publicada en redes sociales por parte de Rizvan Magomedov, agente del daguestaní, el director de negocio de la UFC, Hunter Campbell, viajó hace unos días hasta las mismas montañas de Daguestán para lograr cerrar de una vez por todas el combate.

"Viaje corto, pero día largo para nuestro invitado Hunter en Daguestán: cañón, montañas y por supuesto, café Papakha. Ha sido un placer verte y recibirte aquí, hermano", eran las palabras de Magomedov.

UFC 315 será clave

Este fin de semana se podrían disipar todas las dudas. En función del resultado en Belal y Della Maddalena, la UFC tendrá que cerrar un combate u otro. Todo hace indicar que, en caso de que Islam suba de manera definitiva al peso welter, serán Charles Oliveira e Ilia Topuria los protagonistas del UFC 317 con el título del peso ligero en juego.

Topuria promete una victoria al "estilo Makhachev"

En una reciente entrevista, el ahora excampeón del peso pluma realizó unas polémicas declaraciones que no le van a gustar al daguestaní. Ante las preguntas de "PBD podcast", el hispano-georgiano lanzó un dardo en caso de pelear contra Makhachev.

"Yo personalmente le preguntaría algo como: ‘¿Cuál es tu sumisión favorita?’. Por ejemplo, El 'D Arce Choke'. Voy a someterle con eso. No hay problema. Lo llevo cerca de Khabib y lo someteré cerca de Khabib. Khabib hablaba con Dana cuando peleaba. Si él dice una barra de brazo o una guillotina, voy a por eso. No hay problema, va a ser aún más entretenido para mí", aseguraba Ilia ante el asombro del presentador.

Y también avisa a Charles Oliveira

A pesar de que la UFC quiere ver a Islam pelear con Topuria, existen opciones reales de que sea finalmente Charles Oliveira. Y es que hace varias semanas, el brasileño declaró que está deseando volver a pelear y que no le importaría enfrentarse en el ring a Ilia Topuria, con la condición de que sea por el titulo.

"Sólo pelearé con Topuria si antes gana el cinturón. Esta es mi categoría de peso, tengo una clasificación más alta, he sido campeón antes. Este tipo solo habla. Si quiere pelear conmigo, tiene que subir, tomar el cinturón, arriesgarlo y yo lo enfrento. Pelearé contra quien me digan. Siento un gran respeto por Ilia Topuria, pero esto es el peso ligero. Creo en mi jiu-jitsu, y creo que puedo noquearlo"

Unas declaraciones que no gustaron al excampeón, que decidió responder y calentar más el ambiente. "Charles, mejor no digas nada. Llevas 10 derrotas: cinco por KO, cuatro por sumisión y una por decisión. Tú eres el aspirante, mientras que yo soy el campeón, el padre de toda la división. No he venido aquí a pedir nada. Aquí, yo soy el que manda", aseguraba el excampeón vía X.