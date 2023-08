El "Teatro del Soho CaixaBank", mejor imposible en la Copa del Rey MAPFRE de vela

«Ha sido un día muy complicado, hemos estado esperando hasta las cuatro que hemos podido hacer una regata. Las condiciones no eran las que esperábamos e incluso no aparecían en nuestros partes de meteo, pero estamos satisfechos porque hemos dado un buen paso en la clasificación y hemos salvado bien la jornada. Ha sido el día más complicado de toda la Copa del Rey», confesaba Luis Doreste, táctico del «Teatro del Soho CaixaBank», sobre las condiciones con las que se encontró la flota en la Bahía de Palma durante la quinta jornada de la Copa del Rey MAPFRE de vela. El retraso no impidió al barco de Javier Banderas sumar una nueva victoria y confirmarse como la embarcación más sólida de competición.

Y es que la Serie Final, que se estrenó con espectaculares condiciones de viento Gregal que pusieron a prueba la habilidad de los participantes para navegar con 20 nudos y más, se topó con unas condiciones muy particulares en la quinta jornada de competición. La flota miró al cielo con incertidumbre porque el viernes comenzó con una lluvia que generó unos vientos inestables. Y todo se complicó.

El «Palibex-Elena Nova» afianzó el liderato en la clase Majórica ORC1 después de poder disputarse sólo una manga. El «Aifos» fue cuarto y continúa en el podio provisional. Un viento de componente Oeste con intensidad de entre 8 y 9 nudos, con rachas de hasta 12, marcó un día ajetreado en el campo de regatas mallorquín.

La mayoría de clases que compiten en tiempo compensado, las Majórica ORC1, 2 y 3, pudieron completar solo una prueba, mientras los Majórica ORC4 disputaron dos. Lo que no varió en cualquier caso fue el insultante dominio del «Teatro del Soho CaixaBank» de Javier Banderas. Una única manga, otra victoria más. La embarcación del malagueño, campeona en 2021 y 2022, no está teniendo rival en la regata más prestigiosa del Mediterráneo.

En Majórica ORC3, el «Laplaza Assessors» de Carles Rodríguez asaltó la primera plaza tras el descalabro del defensor del título y líder hasta el momento, el «Scugnizza» de Vicenzo de Blasio, que a pesar de ganar la manga fue descalificado en la última prueba de la cuarta jornada y es sexto.

En la última de las clases de tiempo compensado, Majórica ORC4, se mantiene líder el «Just The Job» de Scott Beattie al ganar las dos pruebas del día.

Entre los monotipos ClubSwan 50, dos alemanes, el «Hatari» y el «Niramo» se van a jugar el título. El «Nadir» de Pedro Vaquer está en condiciones de revalidar su título de hace un año en ClubSwan 42. En Herbalife J70 y Sotheby’s Women’s Cup está por decidir con unas diferencias mínimas ante la última jornada de competición.

Clasificaciones

Majórica ORC 1

1. Palibex Elena Nova (Ale) 5 puntos

2. From Now On (Arg) 14

3. Aifos (Esp) 14

4. Lisa R (Fra) 15

5. Daguet3-Corum (Fra) 16

Majórica ORC 2

1. Teatro del Soho CaixaBank (Ita) 4

2. Seabery Dralion (Ale) 10

Majórica ORC 3

1. La Plaza Assesors (Gbr) 8

2. Tanit IV-Medilevel (Esp) 19

Majórica ORC 4

1. Just The Job (Gbr) 5

2. Lassal (Esp) 8

Club Swan 50

1. Hatari (Ale) 13

2. Niramo (Ale) 14

Club Swan 42

1. Nadir (Esp) 8

2. Pez de Abril (Esp) 11

Herbalife J70

1. Patakin (Esp) 10

2. Usana-Les Roches (Esp) 11

Sotheby’s Women’s Cup

1. Dorsia-Covirán (Esp) 18

2. Team RCNP Balearia (Esp) 19