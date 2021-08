Rafa Nadal renuncia a jugar en Canadá por los dolores en el pie izquierda, ¿llegará al US Open?

Deportes

Malas noticias para Rafa Nadal. Un día antes de debutar en el Masters 1.000 de Toronto, se ha dado de baja del torneo por los problemas que arrastra en el pie izquierdo. “He tenido este problema durante un par de meses, como la gente sabe. Por supuesto, no es una situación feliz después de todo el éxito que tuve aquí en Canadá [lo ha ganado cinco veces y es el primer título que conquistó en su carrera en pista dura, siendo un chaval y venciendo a André Agassi en la final de 2005], no poder jugar otra vez después de perder un año [el curso pasado tampoco participó por la pandemia]. Es duro, pero así es hoy”, añadió el actual número cuatro del mundo. “Tenía muchas ganas de jugar aquí, pero ahora es el momento de tomar una decisión, y ésta es, por desgracia, la que he tomado”, insistió.

A message from @RafaelNadal himself.



Wishing you a speedy recovery, champ. ❤️ pic.twitter.com/H77L3wWHc8 — National Bank Open (@NBOtoronto) August 10, 2021

No está viviendo un año demasiado feliz el ganador de 20 Grand Slams. Empezó con la derrota en cuartos de final en el Open de Australia y ya paró durante el resto de torneos de pista dura, para hacer la gira de tierra en la que tuvo altibajos para lo que suele ser él, el mejor tenista de la historia sobre esta superficie: ganó Barcelona y Roma y perdió en cuartos en Montecarlo y Madrid. Parecía preparado para Roland Garros y disputó un gran torneo, pero cedió en semifinales contra Djokovic en uno de los partidos más espectaculares del año. Ya estaba ahí tocado del pie. Eso le obligó a renunciar a Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio. Estuvo parado 20 días, sin tocar la raqueta, para intentar que la articulación mejorara, probó en Washington y pasó una ronda por los pelos ante Sock para después ceder ante el surafricano Harris, que iba a ser precisamente su primer rival en Canadá (el puesto de Rafa lo ocupará Feliciano López). No estaba bien y con el paso de los días esperaba estar mejor. “Necesito tratar de encontrar una manera de mejorar de nuevo. Al fin y al cabo, para mí lo más importante es disfrutar jugando al tenis. Hoy, con este dolor, no puedo disfrutar y no creo que tenga la oportunidad de luchar por las cosas por las que realmente necesito luchar“, insistió el español.

En el Masters 1.000 que se celebra en Toronto tampoco están Djokovic y Federer, que acaba de cumplir 40 años. Cada vez es más común ver la ausencia de los tres en un torneo, algo que no sucedía los últimos 15 años. Donde no faltará Nole es al US Open, último “Grande” del año, en el que buscará hacer el Grand Slam en el mismo curso, es decir, conquistar el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, después de su decepcionante paso por los Juegos. Federer está en duda y Nadal sólo se atreve a decir que irá día a día para ver cómo evoluciona su pie. Los tres están empatados en este momento a 20 Grand Slams.