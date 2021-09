Deportes

Así son Leylah Fernández y Emma Raducanu, las adolescentes que van a disputar la final del US Open

La revolución de las adolescentes en el US Open ha llegado hasta el final, hasta la final. Leylah Fernández cumplió 19 años el pasado lunes y va a optar a su primer título de Grand Slam después de haber derrotado en semifinales a la número dos del mundo, la bielorrusa Sabalenka (7-6 [7/3], 4-6 y 6-4), lo mismo que hizo anteriormente con nombres ilustres como Osaka, Kerber o Svitolina. Su rival será Emma Raducanu, que todavía tiene 18 (hasta noviembre) y que sigue con paso firme en Nueva York: desde la fase previa hasta la final, nueve partidos sin ceder un solo set con ‘víctimas’ como Belinda Bencic, la reciente campeona olímpica, o la griega Sakkari en semifinales (6-1 y 6-4). Las dos han sorprendido al mundo y son fruto de la multiculturalidad.

Fernández ya se había dado a conocer en el circuito, con el título de Roland Garros júnior en 2019 y su presencia, ya con las “mayores”, en la la tercera ronda de París el año pasado y la conquista de su primer título en este 2021, en Moterrey, México. Pero lo de la Gran Manzana ha sido un pelotazo. Nacida en Montreal, su padre, Jorge, es ecuatoriano y terminó en Canadá en busca de una vida mejor, aunque el primer destino que intentó fue Nueva York. Ahora viven en Florida. Jorge era futbolista y es el entrenador de su hija, a la que siempre intentó inculcar la mentalidad necesaria para estar en la élite, sobre todo después de que la echaran el programa de tenis canadiense. El papá no está en el US Open, pero hablan cada día para saber la táctica que tiene que aplicar. Desde la distancia también ayuda a otra de sus hijas, la pequeña, Bianca, que ha estado jugando un torneo en Marbella. En el palco si está su madre, Irene Exevea, canadiense de origen filipino. Leylah, que habla tres idiomas (francés, inglés y español) y que se concentra haciendo el cubo de Rubik, se ha convertido en una de las preferidas del público por el sorprendente tenis que está ofreciendo, no dando una pelota por perdida, y mostrando unos golpes planos que dejan sin respuesta a las rivales, sobre todo cuando cambia al paralelo.

Raducanu, curiosamente, también nació en Canadá, en Toronto, pero en su caso el viaje de los padres fue a Londres, cuando apenas tenía dos años. La mezcla le viene de su padre, Ian, que es rumano, y su madre, Renee, china. Su caso es todavía más sorprendente que el de su rival en la final. Entre enero de 2020 y junio de 2021 no participó en ningún torneo, por culpa de la pandemia y porque se estaba preparando para el examen de acceso a la universidad con unas notas de sobresaliente. Por eso al principio del verano estaba la 361 del mundo, pero en Wimbledon, donde acudió con una invitación, llegó hasta octavos y allí se retiró de forma extraña cuando se estaba enfrentando a Tomjanovic. Le faltaba el aire y después explicó que en realidad estaba teniendo una especie de ataque de ansiedad, incapaz de asumir todo lo que estaba viviendo. Pero de esa experiencia aprendió y en Nueva York está destrozando a sus rivales con una derecha que quema. Nadie había llegado tan lejos en el US Open teniendo que jugar la previa. La última británica que ganó un Grand Slam fue Virgia Wade: Wimbledon en el lejano 1977. La mala racha se puede que esté cerca de romperse.

La final es mañana sábado a las 22:00, hora española, y podrá verse en televisión en Eurosport.