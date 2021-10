“Mis abogados tomarán medidas más duras”, la respuesta de Alexsander Zverev a la investigación por violencia doméstica

Deportes

La ATP ha abierto una investigación por violencia de género al tenista alemán Alexander Zverev a partir de una denuncia de su exnovia, OIga Sharypova. Lo acusa de golpearla durante el Masters Series de Shangai en 2019.

“Las acusaciones hechas contra Alexander Zverev son graves y tenemos la obligación de investigarlas”, aseguró el director ejecutivo de la ATP, Massimo Calvelli. “Esperamos que nuestra investigación nos permita esclarecer los hechos para poder sacar las conclusiones correctas para tomar una decisión”, añadió.

La ATP trabaja para evitar la violencia de género y ha encargado un informe a un grupo de expertos liderado por un antiguo inspector jefe y detective de la policía británica, Chris Smart. “La ATP evaluará las recomendaciones para identificar los próximos pasos inmediatos y desarrollar una estrategia de protección a más largo plazo relacionada con todos los asuntos de abuso, incluida la violencia doméstica”, asegura la organización.

Zverev, que ya dijo en agosto que no iba a hablar más de este asunto, se ha defendido en las redes sociales. ”Siempre he apoyado la instauración de una norma contra la violencia de género en la ATP”, ha escrito el tenista alemán. “Es más, doy por bienvenida la investigación y he animado desde hace meses a la ATP a iniciar una investigación independiente desde hace meses”, añade.

“Niego categóricamente estas acusaciones”, asegura, y añade que ha puesto el asunto en manos de sus abogados. “Hemos conseguido un mandato judicial contra la publicación y contra el periodista que han publicado estas acusaciones porque son difamatorias y falsas. El medio y el periodista han violado el mandato de manera deliberada al mantener la publicación de manera reiterada. Mis abogados tomarán medidas más duras”, asegura.