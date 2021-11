Nadal ya sabe cuándo va a volver a las pistas

Deportes

El circuito masculino de tenis tiene ahora su centro de ebullición en París, con el último Masters 1.000 de la temporada. En él reaparece Djokovic tras el descanso que se tomó al ser derrotado con claridad en la final del US Open por Medvedev, decepción que llegó después de quedarse sin el oro (y sin medalla) en los Juegos de Tokio. El serbio quiere defender su número uno, que ve amenazado. En la capital de Francia no competirá Rafa Nadal, pero sí estuvo allí en un acto de la marca de su raqueta, y allí señaló el camino que tiene para volver a las pistas: disputará la exhibición de Abu Dabi, entre el 16 y el 18 de diciembre, jugará otro torneo de preparación y no se perderá el Open de Australia, primer Grand Slam del año que comienza el 17 de enero y al que Djokovic amenaza con no acudir porque los no vacunados tendrán que pasar una cuarentena de 14 días; y donde Roger Federer tampoco estará salvo sorpresa, porque al suizo, después de su última operación en una rodilla, no se le ha visto con una raqueta en la mano. Será la siguiente oportunidad de romper el empate a 20 Grand Slams que tienen los tres.

A Nadal sí ha entrenando, después de una segunda parte de la temporada muy accidentada. Perdió la semifinal de Roland Garros contra Djokovic en uno de los grandes partidos de este 2021 y se tomó un tiempo de reposo, pese a tener que renunciar a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos. Reapareció a comienzos de agosto en Washington, ganó a Sock con apuros, perdió con el joven surafricano Lloyd Harris en segunda ronda y ya no volvió a jugar, porque la lesión que tiene desde hace muchos años en el pie izquierdo le dio la lata. Se sometió a un tratamiento en septiembre e incluso reapareció en público con muletas. No se sabía cuándo iba a reaparecer, aunque los vídeos de su academia que circulan por redes sociales mostraban que, poco a poco, empezaba a coger ritmo y a tocar bola. Ha sido extraño este curso, en el que sólo ha disputado 29 partidos (24 victorias y cinco derrotas) y ha conquistado dos títulos (Roma y Barcelona).

Nadal, por tanto, estará en la primera gran cita de 2022, que es el Grand Slam que más se le ha resistido a lo largo de su carrera y al que le tiene muchas ganas. Sólo lo ha conquistado una vez.