Sin Nadal, sin Bautista, sin Alcaraz... más difícil para España

Todo en la Copa Davis giraba alrededor de Carlos Alcaraz. El joven jugador era la referencia del equipo español ante las ausencias de Rafa Nadal y de Roberto Bautista, los dos protagonistas principales de la victoria en 2019. Pero Alcaraz tampoco estará.

«Mucho ánimo a todo el equipo español tras la noticia que hemos recibido hoy. Cuando ocurre algo así la competición pasa a un segundo plano. Lo más importante es la salud y ojalá no haya más casos. Un abrazo a todos», decía Rafa Nadal en Twitter cuando se conocía que un miembro del equipo español había dado positivo por covid-19.

Era el torneo de Alcaraz, del que se esperaba que hiciera algo parecido a lo de Nadal en Sevilla en su primera Copa Davis cuando era apenas un adolescente. «Yo creo que la Copa Davis le va como anillo al dedo a Alcaraz. Transmite energía y pasión y es alguien que te hace levantarte de la silla», decía Alex Corretja antes de que se conociera el positivo. «Es obvio que no tener a Rafael Nadal, que es un gigante, puede afectar, pero sin querer trasladar presión a Carlos Alcaraz su irrupción es una gran ilusión y genera unas expectativas que hace tiempo no tenemos», añadía el ex tenista.

«Ya ha demostrado las ganas que tiene, la valentía y el saber estar que demuestra dando bien los pasos de su carrera. Yo creo que es parecido a Nadal, le van los retos y esta Copa Davis le va a motivar», aseguraba Alberto Berasategui.

Pero nada de eso vale ya con las esperanzas rotas por el resultado adverso en el PCR de Alcaraz.

España, que defiende el título lo hace sin sus tres principales jugadores. Bautista sufrió una rotura abdominal en un entrenamiento ya en Madrid y tuvo que abandonar la que es una de sus competiciones preferidas. Nadal ya dijo que no podía jugar, en plena recuperación de la lesión en el pie izquierdo que le ha hecho parar prácticamente toda la segunda parte de la temporada.

«Este equipo tiene alma competitiva», decía Feliciano López, antes del positivo. Pero ahora Alcaraz deja más solos a sus compañeros y al capitán, Sergi Bruguera. Es el más difícil todavía.