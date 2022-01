Mateo Berrettini se quedó helado cuando en mitad de su entrevista tras ganar a Monfils un aficionado le insultó gravemente: “Mateo, qué te jodan”, gritó el espectador después de una respuesta del tenista italiano, que prefirió no contestar. “No he escuchado nada”, dijo la acción de un maleducado. “Aquí en esta pista hay muchos grandes aficionados al tenis y otros que no lo son”, continuó diplomático. “La verdad es que estoy feliz porque he ganado y estoy en semifinales”, añadía.

Berrettini, que será el rival de Rafa Nadal en busca de un puesto en la final, ya había tenido algún que otro encontronazo con la grada de la Rod Laver Arena durante el encuentro. En un momento le pidió al juez de silla que pidiera silencio y que la gente no gritara entre el primer saque y el segundo servicio.

Cuando al tensión estaba más disparada, se tuvo que parar el juego porque un espectador no dejaba de gritar a destiempo y el árbitro pidió que fuera desalojado. Finalmente no lo consiguieron ante la cara de incredulidad de los dos tenistas, que se estaban jugando el pase a la semifinal del Abierto de Australia.

Cuando Berrettini iba lanzado a por la victoria hizo varios gestos a la grada llevándose el dedo índice a la oreja, como pidiendo más ruido y al terminar el partido comenzó a gritar: “¡No os escucho ahora!”, liberando parte de la tensión contenida durante el encuentro y confirmando ese tira y afloja con la grada.

El momento más feo llegó al final, en la entrevista que los ganadores hacen a pie de pista y que se escucha por la megafonía del estadio. Berrettini estaba contestando las preguntas sobre lo difícil que había sido superar a Monfils y cómo se había recuperado de los dos sets perdidos en un quinto parcial magistral por su parte. Y fue entonces cuando el espectador aprovechó un momento de silencio para insultar al tenista italiano. “¡Mateo, que te jodan!”. Una actitud bastante poco habitual en el mundo del tenis y una circunstancia que se produjo más allá de las 12:30 de la noche en Melbourne. Unas horas en las que algunos ya no saben comportarse.