Más de tres semanas después de haber sido expulsado de Australia, Novak Djokovic aparece en la lista de jugadores inscritos para el torneo de Indian Wells. El que está considerado como el quinto Grande del circuito se disputará del 7 al 20 de marzo en el desierto californiano y entre las raquetas que tienen previsto competir se encuentra la del número uno del mundo. Y esto, ¿qué quiere decir? En Estados Unidos, en un principio, están vetados todos aquellos que no tengan la pauta completa de vacunación. Y sólo pueden entrar en el país quienes cuenten con algún tipo de exención para ello. Esto alimenta más el rumor que propagó el biográfo del serbio, Daniel Müksch, en una entrevista para un medio austriaco. “Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo”, aseguró.

El caso es que si Nole no se vacuna, a día de hoy, el único Grande en lo que podría competir en lo que resta de año es Wimbledon. Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos quedarían descartados. Y no sólo eso. Torneos como los Masters 1.000 de Indian Wells o de Miami tampoco contarían con la presencia de Djokovic... salvo que se haya vacunado. Esto hace albergar sospechas de que el serbio cuenta con la firme intención de competir y no sólo eso, es que tiene garantías suficientes de poder disputar el torneo y no se va a repetir el papelón vivido en Australia. En la lista de jugadores inscritos en Indian Wells no sólo está Djokovic. Hay 77 raquetas ya clasificadas entre las que se encuentran las de Nadal, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Berrettini, Rublev... están todos los mejores salvo Federer.

Djokovic se encuentra en Belgrado entrenándose después de todo lo sucedido en Melbourne y está preparando el regreso al circuito lo antes posible. El serbio tiene amenazado el número uno del mundo por Medvedev. Nadal le ha superado en la carrera por ser el jugador con más Grand Slams de la historia y el español amenaza su récord de victorias totales en Masters 1.000. Nole acumula 37 y Rafa está en 36. Los dos primeros de la temporada se disputan en Estados Unidos, Indian Wells e inmediatamente después Miami. La intención del zurdo de Manacor es competir al menos en el primero y si el físico no le genera problemas también estaría en el del estado de Florida.