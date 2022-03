Nadal domestica a Korda y gana otro partido imposible en su estreno en Indian Wells

Mediados de marzo, cuarto torneo para Nadal de la temporada, 16 partidos y 16 victorias... En el desierto de California, Rafa sumó ante Sebastian Korda otro triunfo que parecía poco menos que imposible cuando el estadounidense dominaba por 5-2 en el tercer set después de haberse apuntado el segundo por 6-1. Korda y sus 21 años claudicaron ante Nadal por 6-2, 1-6 y 7-6 (7/3) en dos horas y 28 minutos. Daniel Evans será el rival del español en la tercera ronda.

En su décimo quinta presencia en el primer Masters 1.000 de la temporada, Rafa tenía enfrente a un miembro de la “Next Gen”, un compañero de quinta de Alcaraz. Nadal empezó asustando. Apenas había pasado un cuarto de hora, había cedido sólo cinco puntos y mandaba por 4-0. Del exigente entrenamiento que compartieron ambos el martes no había ni rastro. Hasta el sexto juego, cuando Rafa salvó dos bolas de break, Korda no dio señales de vida. En poco más de media hora tenía el partido encarrilado, pero... Nadal, extrañamente, dejó escapar a su presa. No ejecutó un 0-30 que dispuso en el primer juego del segundo set y Korda se sintió liberado. Y de qué manera. Con unos restos muy agresivos logró una ruptura, se situó 0-3 y su confianza se multiplicó. Agresividad, ángulos letales, otro break en el sexto juego y a jugárselo todo en el tercer set.

A Nadal durante unos minutos le volvió a funcionar el servicio como había hecho durante todo 2022. El problema es que a Korda le seguía saliendo todo. Jugaba muy dentro de la pista y desde ahí llevaba casi siempre el peso de los puntos. La presión del yanqui al resto no bajó y logró un break en el quinto juego, lo ratificó en el sexto y no hubo manera de detenerle. El lenguaje gestual de Rafa evidenciaba que estaba muy lejos de sentirse a gusto. Las dobles faltas y un nuevo break para Korda lo confirmaron. Asomado al abismo, con 5-2 en contra, Nadal se rebeló como lleva haciendo toda la vida. Situación límite, reacción in extremis. Como en la final del Abierto de Australia ante Medvedev, como tantas y tantas veces. Korda no fue capaz de resolver el partido con su servicio, pero con 5-4 tenía una segunda oportunidad. Volvió a sacar para ganar. Tembló. Rafa no e igualó a cinco. Una mini tregua llevó el desenlace al “tie-break”. Ahí Nadal ya no dejó escapar a la presa. En el arranque del desempate todo lo bueno y todo lo malo lo hizo Korda. Rafa fue paciente, aguardó los errores del rival, que llegaron, y con su servicio ejecutó a un rival que le había llevado al límite.

Renuncia a Miami

Horas antes de debutar en Indian Wells, Nadal confirmó que no acudirá al Masters 1.000 de Miami, el último torneo importante antes de arrancar la gira europea sobre tierra batida. La baja de Rafa en la cita de Florida era más que previsible. El gran objetivo de su temporada, después de un arranque extraordinario, es recuperar la corona en Roland Garros y la intención antes de París, si todo marcha con normalidad, es competir en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma. El Masters 1.000 de Miami es uno de los pocos torneos importantes que el zurdo no ha ganado. No compite allí desde 2017 y después de jugar en el desierto californiano regresaría a las pistas a partir del 11 de abril.

Carlos Alcaraz también tuvo un estreno contundente en Indian Wells y se impuso por un doble 6-3 al estadounidense Mckenzie McDonald, número 59 del mundo. Con camiseta azul y pantalón blanco, Alcaraz controló con autoridad el encuentro y selló su pase a la tercera ronda en 95 minutos. La jornada deparó el estreno de Medvedev en el torneo y como número uno del mundo. El ruso se impuso por 6-3 y 6-2 al checo Tomas Machac en 70 minutos. Su rival saldrá del duelo entre el francés Gael Monfils y el serbio Filip Krajnovic.

Pruebas antidopaje

La Federación Internacional ha hecho pública la lista de tenistas que fueron sometidos la pasada temporada a más pruebas antidopaje. El documento contempla las pruebas realizadas dentro y fuera de los torneos. Todo ello al margen de las que se llevaran a cabo por las agencias nacionales. El líder de esta particular lista ha sido el lituano Ricardas Berankis con 27; Andrey Rublev tuvo una menos. Novak Djokovic se quedó en 21 y Daniil Medvedev, en 20. Entre los jugadores españoles, Nadal se sometió a 14; Alcaraz, a 6 y otros como Albert Ramos-Viñolas, Pedro Martínez, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Feliciano López alcanzaron la veintena. En el circuito femenino, Barbora Krejcikova es la líder con 36 tests. Paula Badosa y Garbiñe Muguruza se quedaron en 18 y 15, respectivamente.