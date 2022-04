La leyenda que asegura que Alcaraz es lo mejor que ha visto en 25 años

Rick Macci es una leyenda del tenis que imparte sus conocimientos en una escuela en Florida. Por sus manos han pasado algunos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo. Con 67 años ha ejercido de técnico de las hermanas Williams, de Andy Roddick, de Maria Sharapova, de Jennifer Capriati... y cuenta con un canal en Youtube en el que ha realizado comentarios sobre el presente y el futuro de Carlos Alcaraz. “He visto a muchos jugadores entrar y salir, con mucho potencial. Federer, Rafa cuando era joven o Djoker, pero ninguno tenía el pack completo como Carlos Alcaraz”, asegura.

Macci se explaya sobre el futuro del murciano: “Carlos cumple con cada apartado del juego y puede crear alguno más. Su velocidad es de locos. Tiene algo genético diferente en la cadera que le permite generar mucha potencia desde el tren inferior. Es un atleta realmente único. Eso hace que tenga mucha torsión y produzca mucha energía cuando corre y es más rápido que nadie, es increíble”. Luego le compara con Rafa: “En su mentalidad, se puede ver mucho de Rafa, tiene mucho que ver con la de su ídolo. Tiene paciencia, pero lo que más me gusta es que no tiene miedo. Nunca he visto un chico de 18 años jugar como él en carrera y que vaya de la defensa al ataque en un abrir y cerrar de ojos. Su habilidad para ejecutar grandes golpes en carrera es misteriosa. Todo el mundo ve lo bueno que va a ser. Salvo por alguna lesión, será el mejor de siempre. Es un talento generacional, un tenista de los que se ven una vez en la vida”, continúa.

Las alabanzas del técnico estadounidense no se quedan ahí: “Su juego es el futuro. Sabe pegarle de todas las maneras, por ejemplo para ocultar las dejadas. Con ellas te hace tener que hacer un esfuerzo extra y a la vez te intimida con su velocidad. Pero lo mejor es su mentalidad y su juego desde el corazón. Adora la competición contra quien sea y en cualquier lugar y circunstancia. Es una roca y su saque sólo puede mejorar, con algunos ajustes. Nunca había visto este tipo de talento en un chico de 18 años. Es un crack, le mejor que he visto en 25 años”, concluye. Alcaraz debutará mañana en el Masters 1.000 de Montecarlo midiéndose en la segunda ronda al estadounidense Sebastian Korda.