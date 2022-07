¿Qué es el vendaje abdominal de Nadal y para que sirve?

Rafael Nadal sigue invicto esta temporada en los torneos del ‘Grand Slam’ y suma 16 triunfos sin fallo. Después de ganar el Open de Australia y Roland Garros ya está por undécima ocasión en la tercera ronda de Wimbledon tras derrotar a Ricardas Berankis por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3. Se ha dejado la friolera de seis horas y 35 minutos en apenas dos partidos.

El tenis de altos y bajos de Rafa, por momentos, tiene una justificación. Y es que jugó con un vendaje en el lado derecho la zona abdominal. Y es que el sobreesfuerzo de Nadal para superar sus problemas en el pie y volver a jugar en hierba, donde no jugaba desde hace tres años, le han pasado factura.

Esos músculos tienen básicamente una función de estabilización de la pelvis y del tronco. Y en una superficie como la hierba, con un clima caluroso y húmedo, la intensidad del esfuerzo es mayo. Los abdominales y los lumbares sufren al final el esfuerzo que hacen los miembros inferiores y los miembros superiores.

Los desgarros musculares en esa zona fueron muy comunes en los tenistas tras el confinamiento hasta el punto de denominarse en 2021 “Síndrome abdominal pandémico”. No es la primera vez que Nadal tiene este tipo de lesiones. En 2009 , como el mismo confesó empezó el US Open de 2009 con una pequeña rotura fibrilar en la zona abdominal. “Empezó con 6 milímetros o así, y cuando acabó el torneo (perdí en las semifinales con Del Potro) era de 26 milímetros. No fue una buena decisión, por supuesto”, afirmó entonces. Nadal no ha querido hablar del tema pero ha repetido en varias ocasiones en rueda de prensa que espera que el físico le deje seguir.

¿Qué tipo de vendaje lleva Nadal y para qué se utiliza?

El vendaje neuromuscular (o kinesio tape) para recuperar lesiones está de muy de moda en los últimos años. Seguramente has visto algunas personas que llevan en sus piernas, brazos, hombros o espalda unas bandas o tiras de colores enganchadas a su piel. Es habitual verlo en deportistas de élite, como Nadal, y en los gimnasios.

Se usan para recuperar lesiones y se conocen con el nombre de kinesioterapia, kinesio taping o vendaje neuromuscular. Existen innumerables beneficios que pueden obtenerse teóricamente con el uso de este tipo de vendaje elástico.

Estas bandas de colores son cintas de algodón elástico de una gran resisistencia y se emplean para:

Recuperación de contracturas

Rebajar la inflamación y el dolor existente

Alinear las articulaciones...

Por su forma de actuar se diferencian de los vendajes tradicionales, que se utilizan para limitar los movimientos de las zonas dañadas.

La manera cómo consiguen aliviar el dolor musculares sencilla: elevan la piel, liberando el músculo y permitiendo así que fluya mejor la sangre y el flujo linfático.

Entre los beneficios se puede decir como por ejemplo que el vendaje elástico puede corregir la alineación de músculos débiles facilitando el movimiento.

Por su firmeza al adherirse a la piel produce un alivio de la presión que puede ejercer una inflamación o lesión sobre los nociceptores que son los que detectan la presencia de la lesión. A su vez produce una estimulación de los mecanoreceptores que mejora significativamente la propiocepción y produce una gran mejora a nivel articular y muscular.

En el deporte se pueden usar de manera preventiva, como de manera terapéutica, por lo que poseen un amplio uso y según los mismos deportistas indican que traen grandes beneficios.

La colocación de las cintas de manera adecuada puede tersar o elevar de una manera muy ligera la piel, por lo que produce una mejora en la circulación y drenaje de la zona.

Kinesio tiene que ver con la reducción del dolor e inflamación muscular, así como también mejorar la circulación sanguínea y el movimiento de los músculos.