La amenaza de Kyrgios en Wimbledon a Rafa Nadal...y al resto de participantes

No sabe Wimbledon, ni nadie en general, qué esperar del australiano Nick Kyrgios, tan pronto puede protesar, hablar en alto, ponerse a comer ante los periodistas en la conferencia de Prensa tras un partido como que puede centrarse en el juego y hacer un partido como que hizo frente al serbio Filip Krajinovic (6-2, 6-3 y 6-1), en la segunda ronda del torneo, al que no dio opción

Kyrgios anotó 24 saques directos y, además de los 50 ganadores, cometió solo diez errores no forzados en la hora y media que duró el encuentro. El de Canberra está en un gran estado de forma y está mostrando mucha seriedad en esta gira de hierba, en la que hizo semifinales en Stuttgart y Hale, además de octavos en Mallorca. Ha pasado, en sólo dos días de ser el tenista que va la a armar a ser uno de los que puede hacer cosas grandes en Wimbledon, el torneo que ama y en el que busca ser el jugador que tanto tiempo lleva esperando tanta gente.

Su rival este jueves 30 de junio, Krajinovic, era complicado, pese a que hasta esta temporada no había ganado nunca en hierba, hizo final en Queen’s hace dos semanas, donde solo le pudo frenar Matteo Berrettini. Pero Kyrgios estaba tan centrado que apenas discutió nada. Sólo una pelota en la línea, pero dentro de la normalidad. Le apetecía jugar al tenis, le apetecía dejar atrás el primer partido, que no dejó un buen sabor de boca a casi nadie. “He estado jugando un tenis muy bueno en el último mes, así que me sorprendió la forma en que jugué el otro día. No estuve muy bien”. reconoció nada más acbar su encuentro. Hizo penitencia: “No jugué ni de lejos a mi mejor nivel y lo superé”, ha dicho. “Me he encontrado bien, mi cuerpo ha respondido y he jugado bien”. Lo hizo asi porque tenía un objetivo: “Sólo quería recordar a todo el mundo que soy muy bueno”. Se lo quería recordar a los medios: “He estado entrenando y jugando muy duro durante todas estas semanas y el otro día fue decepcionante. Hoy es un aviso ante la falta de respeto de los medios de comunicación. Es solo un recordatorio de que aún sigo en este torneo. Vengo de jugar la final de Queen’s, soy cabeza de serie y top 30 mundial. Es un recordatorio suave”.

Porque Nick Kyrgios no llega de paseo a este Wimbledon. Tiene un plan muy ambicioso: quiere ganarlo. Ésa su amenaza a los rivales, a Djokovic y Rafa Nadal, los grandes favoritos: “Wimbledon es mi mejor oportunidad de ganar un Grand Slam. Lo he tenido marcado en mi calendario todo el año”, ha asegurado.

En este segundo partido se vio a un Kyrgios nuevo, como si todo empezase de cero. Lucía también un nuevo tatuaje: “Dale a un hombre una máscara y se convertirá en su verdadero yo”, una cita quizá con mensaje después de las fuertes críticas que recibió en Inglaterra tras su show en su estreno. La prueba definitiva del nivel del australiano llegará el sábado 2 de julio, cuando se mida, en tercera ronda, al griego Stefanos Tsitsipas, quien volvió a ofrecer una actuación incontestable para derrotar al australiano Jordan Thompson (6-2, 6-3 y 7-5) y meterse en tercera ronda de Wimbledon.

Tsitsipas, que viene de ganar el título en Mallorca, se mete en tercera ronda por primera vez desde 2018, cuando se frenó en octavos. Será el quinto duelo de las carreras de Tsitsipas y Kyrgios, que son buenos amigos en el circuito. El de Canberra domina el cara a cara por 3-1, con triunfos en Washington, en la ATP Cup y hace dos semanas en Halle. Tsitsipas solo pudo ganarle en la Laver Cup el año pasado. “Siento que ambos nos hemos ganado el derecho de poder jugar en la pista central. Tsitsipas y yo somos dos de las estrellas más grandes de este deporte. Con suerte, ambos brindaremos un buen partido de tenis y la gente disfrutará de ello”, aseguró Kyrgios.