Kyrgios no para: Multado por sus obscenidades delante de la Familia Real y durmiendo en el suelo del aeropuerto

El tenista australiano es por méritos propios el “enfant terrible” del tenis mundial y cada torneo es un suma y sigue en su camino hacia la locura. No hay partido en el que Nick Kyrgios no tenga algo por lo que protestar o llamar la atención. Tras tantos años de polémicas, el sello Kyrgios exige ya en cada torneo una ración de espectáculo no necesariamente deportivo. Su carrera esta repleta de “locuras” dentro y fuera de la pista.

El tenista australiano ha mezclado, durante el torneo de Wimbledon, momentos extravagantes, quejas y minutos buenos e intensos de tenis.

Y como no podía ser de otra manera, volvió a hacer gala de sus excentricidades durante la final de Wimbledon ante Novak Djokovic al tener sus más y sus menos con una espectadora situada en la grada, de quien llegó a decir que “se había tomado 700 tragos”.

“Me está distrayendo cuando estoy sirviendo en una final de Wimbledon. No hay otra ocasión más grande, no me creíste y luego ella lo hizo de nuevo. Casi me cuesta el partido”, le ha dicho el australiano. “¿Por qué sigue aquí? Está borracha como una cuba y me habla en medio de un partido. ¿Es aceptable?”, gritó al juez de silla.

Una obscenidad que le ha supuesto a Kyrgios una nueva multa de 4.000 euros por parte de la ATP por abuso verbal en pleno partido. Una sanción que adquiere aún más calado ya que Kyrgios mantuvo esta discusión con la espectadora en un partido en el que estaba presente la Familia Real británica con el Príncipe Guillermo, su esposa Kate y su hijo George, de apenas 8 años.

"The one that looks like she's had about 700 drinks, bro" pic.twitter.com/QMQfQ5SYgv — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) July 10, 2022

¡En el suelo del aeropuerto!

Pero por si sus escupitajos, gritos o aspavientos no habían sido suficientes en el Grand Slam londinense. el tenista ha puesto la guinda final al pastel con una imagen que ha dejado a los aficionados al tenis sin palabras. Los aeropuertos en ocasiones pueden ser una pesadilla para los viajeros que ven impotentes como sus vuelos se retrasan o se cancelan pero resulta sorprendente ver este tipo de situaciones en una estrella del deporte como Nick Kyrgios. Tras caer en la final de Wimbledon el tenista regresaba a su país y tuvo que armarse de paciencia al ver que su vuelo se retrasaba.

“La realidad de los vuelos retrasados y la pérdida de equipaje”, escribió Costeen Hatzi, la novia de Kyrgios, a través de su perfil de Instagram.

La novia de Kyrgios publicó la singular foto en Instagram FOTO: Instagram La Razon

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que no se acomodaron en la sala vip o buscaron un hotel cercano sino que Kyrgios y su novia no dudaron en tirarse a dormir en el suelo de aeropuerto ante la atónita mirada de los viajeros. ¿Postureo? Con Kyrgios ya se sabe... el espectáculo debe continuar.