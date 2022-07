Horario y dónde ver la final de Umag entre Alcaraz y Sinner

En el primer torneo en el que defiende título, el de Umag, Carlos Alcaraz va a disputar la final. Y lo hará ante el segundo cabeza de serie en la cita croata, Jannik Sinner. El italiano, número diez del mundo, es uno de los seis jugadores que ha podido con Carlitos en lo que va de temporada, ya que fue su verdugo en la cuarta ronda de Wimbledon. Sinner alcanza la final sin ceder un solo set y Alcaraz sufrió más de lo previsto para deshacerse de Zeppieri en semifinales. ¿Lo mejor? La torcedura de tobillo que sufrió el sábado no le ha generado ningún problema para la final de hoy. “De momento todo está bien. Ahora en caliente no me duele mucho. Habrá que ver cómo me siento mañana cuando haya pasado unas horas. Aún así, voy a decir que estaré listo para la gran final. No sé quién será mi rival, pero sea quien sea, sé que tendré que luchar mucho para poder conseguir el título”, aseguró. El partido comenzará a las 20:00 y podrá seguirse a través de Movistar + y a través de Tennis TV.

La victoria de Alcaraz ante Zeppieri le ha convertido en el octavo tenista español que asciende al cuarto puesto de la ATP, posición en la que aparecerá el lunes. Alcaraz añade su nombre a los de Rafa Nadal, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Álex Corretja, Manuel Orantes, David Ferrer y Sergio Bruguera. Al margen de lo que suceda en la final de Umag, el murciano ya ha superado a Stéfanos Tsitsipas con 5.035 puntos. Por delante sigue teniendo al ruso Daniil Medvedev, al alemán Alexander Zverev y a Nadal, mientras que en la clasificación del año sólo está el mallorquín por encima de un Alcaraz que en 2022 lleva 41 victorias y sólo seis derrotas y ha conquistado cuatro títulos, los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona.

Siete españoles han estado por encima de él en la historia: Nadal, Moyá y Ferrero, su actual entrenador, quienes llegaron a ocupar el número uno; Corretja y Orantes, quienes estuvieron en el segundo puesto, y Ferrer y Bruguera, quienes llegaron al tercero.

La final en Umag será el partido número 100 de Alcaraz como profesional. “Sería increíble poder obtener la victoria y el título en mi partido número 100 como tenista profesional en el circuito. Además, ya puedo decir que voy a ser número cuatro del mundo. Es algo increíble para mí. Es un objetivo que tenía a inicios de la semana y ya puedo decir que lo he conseguido. Ahora tengo que concentrarme en la final. Esperemos poder revalidar el título conseguido el año pasado”, aseguró.