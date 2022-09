David Broncano confiesa quién le ha dado entradas gratis para ver el adiós de Federer con Nadal en la Laver Cup

Roger Federer y Rafa Nadal protagonizan el evento deportivo del mes de septiembre, pero también puede que del año. Se retira el suizo y el español va a ser su pareja de juego en la Copa Laver. Un adiós que pone el broche de oro a un enfrentamiento que ya la mejor historia del tenis. Se va él, se ha ido Serena Williams y muchos preguntan al suizo si el tenis va a perder aficionados al quedarse sin dos de sus figuras. “Va a dejar a algunos aficionados sin el mismo gusto por el juego. Es posible que perdamos a algunos, porque dirán: ‘Bien, este capítulo se cierra para mí, y me iré a otro deporte o a otro atleta’, aseguraba en una entrevista a AP. “Y algunos se quedarán en el juego para siempre, porque el tenis es un deporte que una vez que estás en él, normalmente estás en él. Por eso no creo que mucha gente se vaya”, razonaba. “Pero quizá ya no se levanten a las 3 de la mañana para asistir al Open de Australia. O puede que no utilicen sus vacaciones para viajar a un lugar. Tal vez digan durante unos años: ‘Vale, déjame ir con un amigo mío y hacer un buen viaje de aventura a algún sitio’, hasta que encuentren el camino de vuelta”, seguía pensando en voz alta. “Soy un gran creyente, siempre, de que el tenis es más grande que nadie y siempre creará nuevas superestrellas”, insiste.

Pero pocas con su estilo, su forma de jugar y moverse en la pista. Por eso su despedida ha causado conmoción en todo el mundo, pero también agradecimiento por lo vivido. En España, Federer era la némesis de Nadal, pero a diferencia de las rivalidades en otros deportes, no se veía al suizo como un enemigo. Uno de los mayores fans del tenista es David Broncano, el famoso cómico presentador de La Resistencia, en Movistar, que nunca ha negado su pasión por Federer.

En el programa, han querido vacilarle acerca del partido. Ricardo Castella quería bromear acerca de que Broncano había buscado entradas por todos los medios posibles, pero había sido imposible comprar alguna y por eso comienza una broma contándolo a todos los espectadores del teatro y de la televisión. “Quería decir que a pesar de tener todo el dinero del mundo y toda la felicidad...”

Pero Broncano le corta antes de que siga: ”Es que no tienes información de hace una hora...”

“Hijo de la gran puta”, le insulta Castella cuando se da cuenta de que sí que tiene entradas.

Y añade: “Y habrán sido gratis”

A lo que Broncano dice que sí, que no ha pagado. “Lo voy a contar porque creo que la persona que me las ha conseguido lo merece, porque en concreto me las ha conseguido Rafa Nadal”, termina Broncano.

Vete a la mierda, Broncano 🎾



Qué tío, qué rabia da esto. pic.twitter.com/TU1fhp26AH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 21, 2022

Así que el famoso presentador del programa nocturno de Movistar va a vivir su gran sueño de despedir a su ídolo deportivo. Broncano, que ha jugado con Nadal y también ha hecho una entrevista a Federer, jamás ha escondido que más allá de la nacionalidad, él es de Federer. Y por eso se va a verlo.