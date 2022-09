Roger Federer: “Nunca olvidaré lo que ha hecho Rafa Nadal por mí”

Roger Federer ya habla del tenis en pasado. Tras su emocionante despedida en la Laver Cup junto a Rafa Nadal ahora mira hacia atrás: “Creo que me siento completo. Perdí mi último partido de individuales. Perdí mi último partido de dobles. Perdí la voz de tanto gritar y apoyar al equipo. Perdí la última vez como equipo. Perdí mi trabajo, pero estoy muy feliz. Estoy bien. Estoy realmente bien. Esa es la parte irónica, es que todo el mundo piensa en finales felices de cuento de hadas, ¿sabes? Y para mí, en realidad, terminó siendo eso, pero de una manera que nunca pensé que iba a suceder”, ha asegurado en una entrevista que ha dado al New York Times y en la que repasa todas sus emociones.

Sobre todo porque era Nadal, su gran rival, su Némesis, quien le acompañaba. Fue de los primeros a los que Roger comunicó que se iba: “Sólo quería hacérselo saber antes de que empezara a hacer planes sin la Laver Cup en absoluto. Le dije por teléfono que probablemente estaba 50-50 o 60-40 en hacer los dobles. Le dije: “Mira, te mantendré informado. Hazme saber cómo están las cosas en casa. Y nos volveremos a poner en contacto”. Rafa no dudó: “Pero rápidamente se aclaró por teléfono, y me dijo: “Intentaré todo lo que pueda para estar ahí contigo”. Y eso me pareció obviamente increíble. Y demostró de nuevo lo mucho que significamos el uno para el otro y el respeto que nos tenemos”.

Ambos sabían que era un mensaje para todos: “Pensé que sería una historia hermosa y asombrosa para nosotros, para el deporte, para el tenis, y tal vez más allá de eso también, donde podemos coexistir en una dura rivalidad y salir adelante y mostrar que, hey, de nuevo es sólo el tenis. Sí, es duro, y a veces es brutal, pero siempre es justo. Y puedes salir del otro lado y seguir teniendo esta gran rivalidad amistosa. Creo que ha acabado mejor de lo que pensaba. Así que, un esfuerzo increíble de Rafa, y obviamente nunca olvidaré lo que hizo por mí en Londres”.

La imagen de ambos llorando ha dado mucho que hablar: “Siempre me ha costado mantener mis emociones bajo control, ganando y perdiendo. Al principio, me enfadaba, me entristecía y lloraba. Y luego, estaba feliz y lloraba por mis victorias. Creo que todos los chicos -Andy Murray, Novak y también Rafa- vieron sus carreras pasar por delante de sus ojos, sabiendo que todos, en cierto modo, hemos estado ya bastante tiempo. A medida que te haces mayor, entrando en la treintena, empiezas a saber lo que realmente aprecias en la vida, pero también del deporte”, continúa el suizo.

La imagen viral es dándole la mano a Rafa: “Fue un momento corto. Creo que en un momento dado sollozaba mucho, y no sé, pensaba lo feliz que era de vivir este momento allí mismo con todo el mundo. Y creo que eso es lo bonito de estar allí sentado, asimilándolo todo mientras la música sonaba, y la atención estaba quizá más centrada en la cantante Ellie Goulding”, comenta Federer. “Así que casi te olvidas de que te están haciendo fotos. Supongo que en un momento dado, sólo porque obviamente no podía hablar y la música estaba allí, supongo que le toqué, y supongo que es quizás un agradecimiento secreto. Se hicieron muchas fotos de eso, con diferentes ángulos, y espero conseguirlas porque significan mucho para mí”.