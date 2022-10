Djokovic vuelve a ganar un título tres meses después

Novak Djokovic regresó a la competición en el torneo de Tel Aviv después de participar en la Laver Cup. Era su primera cita oficial tras haber levantado a principios de julio su séptimo Wimbledon. El objetivo era disputar cuatro partidos de individuales. Dicho y hecho. Y al cuarto partido, en la final ante Marin Cilic, levantó su tercer título de la temporada. El croata se rindió por 6-3 y 6-4 en una hora y 35 minutos ante un jugador que está en plena fase de rodaje para alcanzar con opciones las ATP Finals, su gran objetivo en el final de la temporada.

“Cada triunfo ayuda. En los últimos tres meses no he jugado ningún torneo. Wimbledon fue el último, así que es muy importante ganar tantos partidos como pueda para mi nivel de confianza y mis sentimientos”, confesaba Djokovic desde Israel. De los problemas en la muñeca no hubo ni rastro. Con un cuadro amable, perfecto para rodarse, el balcánico creció en una semana en la que el único rival de auténtico nivel fue el cañonero croata. Djokovic dominó la final con autoridad y añadió el título en Tel Aviv a los de Wimbledon y el Masters 1.000 de Roma.

La atípica temporada del serbio le ha situado ante las últimas semanas de competición en una situación extrañamente comprometida. Es el número siete del mundo en el ranking de la ATP y ocupa el puesto número 15 en la Race, la clasificación anual. Djokovic persigue cuanto antes la clasificación para el Torneo de Maestros que se celebrará en Turín. Su calendario tiene un par de fechas fijas después de Tel Aviv y son Astaná, donde también estará Alcaraz con quien sólo se podría ver en la final, y París-Berçy. Él confía en que con estos tres capítulos sea suficiente para lograr la clasificación para el torneo que cierra la temporada. «No me arrepiento de ninguna de mis decisiones, me entristeció mucho no poder jugar algunos torneos, pero sabía cuáles serían las consecuencias de mis actos, así que acepté la situación. No estoy acostumbrado a parones tan largos sin competir, pero es lo que hay», afirma. Y sobre una hipotética presencia en el próximo Open de Australia asegura que «estoy esperando noticias y espero que lleguen pronto y sean positivas». Su decisión de no vacunarse le dejó sin competir en Melbourne y sin poder entrar tampoco en Estados Unidos para disputar el US Open.