La otra cifra que sorprende del número uno de Alcaraz aparte de ser el más joven en lograrlo

Con su triunfo en la final de París-Bercy ante Djokovic el “top 10″ del tenis mundial acogió a un nuevo miembro: Holger Rune, de 19 años, nacido en 2003, como Carlos Alcaraz. El danés se sitúa justo cerrando esa selecta lista. Sigue los pasos del español, que ha explotado definitivamente en este 2022 hasta convertirse en el tenista más joven en la historia en llegar al número uno del mundo.

Una lesión le va impedir estar en su primera Copa Masters, pero eso no desmerece una temporada espectacular en la que ha conquistado dos Masters 1.000, los de Miami y el Mutua Madrid Open, en el que derrotó a Nadal y a Djokovic de forma consecutiva; y un Grand Slam, el US Open. Tras este último triunfo se vio aupado a la cima del tenis con una cifra que también sorprende, aparte de sus 19 años. Es el tenista que menos días ha estado en el “top 10″ para llegar al número uno, según recoge en su Twitter Enrico Maria Riva:

days from entering top10 to reach world #1 pic.twitter.com/EdpKLt3iVO — enrico maria riva (@enricomariariva) November 4, 2022

Alcaraz se puso la corona 140 días después de acceder a la lista de los elegidos. Ahí llegó el 25 de abril, tras ganar el Conde de Godó o Barcelona Open Banc Sabadell, situándose el nueve del mundo. El 12 de septiembre de 2022 fue el uno tras el US Open y ahí puede mantenerse hasta el año que viene en función de lo que pase en el Masters, ya que Nadal y Tsitsipas se lo podrían quitar, aunque no lo tendrán fácil. Carlos también se ha visto favorecido este año por las lesiones de Rafa, que le han hecho perderse muchos torneos y no se sabe dónde le podían haber llevado, ya que incluso con ellas ha conquistado dos Grand Slams; y por la situación de Djokovic, que no ha podido jugar el Open de Australia y el US Open por no estar vacunado contra el covid y a quien los puntos de Wimbledon no se le suman por el castigo al torneo londinense por no permitir jugar a los tenistas rusos por la guerra en Ucrania. En los puntos del serbio sólo hay un Grand Slam, Roland Garros, en el que fue derrotado por Nadal en cuartos. Pero todo esto es especular, la realidad es que Carlos está el uno porque se lo merece.

El tenista que más tiempo ha necesitado en el “top 10″ para ser número uno es Andy Murray, que estuvo 3.493 días. “Creo que a eso se le llama perseverancia”, opina el británico.

I think that’s called perseverance. https://t.co/RhQA28fb5w — Andy Murray (@andy_murray) November 4, 2022

Nadal, por ejemplo, necesitó 1.211 días. Estuvo mucho tiempo en el dos, detrás de Federer, aunque ya se había convertido en su gran verdugo en Roland Garros. Cuando en 2008 le venció en Wimbledon en el considerado mejor partido de la historia fue cuando llegó el cambio, aunque tuvo que pasar un mes más para hacerse efectivo, tras los Juegos Olímpicos de Pekín.