El premio que ha ganado Nadal y que llevaba conquistando Roger Federer 19 años consecutivos

Rafa Nadal cierra el año con un nuevo premio: ha sido elegido el Favorito de los Fans en los Premios ATP. Curiosamente, y pese a ser uno de los tenistas más admirado en todos los rincones del mundo, es la primera vez, a los 36 años, que logra este galardón, que ha estado monopolizado los últimos tiempos: Roger Federer llevaba conquistándolo 19 temporadas consecutivas.

¡Querido por todos! 😘😘



🇪🇸 @RafaelNadal es el ganador del Premio Favorito de los Aficionados en los #ATPAwards 2022. — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) December 13, 2022

El tenista balear quiso dar las gracias a la afición. “Significa mucho para mí”, afirmó, aparte de desear los mejores deseos para 2023.

😍 “Significa mucho para mí”@RafaelNadal agradece a los aficionados que con sus votos lo han distinguido como el 𝓕𝓪𝓿𝓸𝓻𝓲𝓽𝓸 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓯𝓪𝓷𝓼 en los #ATPAwards 2022. pic.twitter.com/Rv36c2JifD — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) December 13, 2022

Precisamente el próximo curso ya lo está preparando el manacorense para seguir ampliando su leyenda después de un final de 2022 con sensaciones contradictorias. El año empezó de la mejor manera posible para Rafa: ganó en Melbourne el ATP 250, previo a su segundo Open de Australia de manera espectacular, con una remontada increíble ante Medvedev en la final. Siguió subido en la ola y también levantó la copa en Acapulco y llegó a la final de Indian Wells, que perdió ante Fritz (fueron 20 triundos seguidos) cuando empezaron las dificultes: una fisura en las costillas.

Esa molestia le tuvo parado un mes y le condicionó el arranque de la gira europea de tierra batida, ya que no pudo estar ni en Montecarlo ni en el Barcelona Open Banc Sabadell. Reapareció en el Mutua Madrid Open y fue al Masters 1.000 de Roma donde se vivió un nuevo drama: su lesión en el pie izquierdo, la que a principios de año le hizo dudar si ir o no a Australia, la que era una tortura, fue más evidente que nunca. Apenas quedaban semana y media para que empezara Roland Garros, y fue y allí e hizo suya, con el pie medio dormido, la Copa de los Mosqueteros por décimo cuarta vez, su Grand Slam número 22.

Un regreso con dudas

Desde ahí, el problema fue una rotura abdominal que empezó en Wimbledon y arrastró hasta el US Open, pese a haber parado. Consiguió regresar para París-Bercy y la Copa de Maestros, después de ser padre, pero se le vio falto de ritmo. “Sólo necesito recuperar todos estos sentimientos positivos, toda esta confianza y toda esta mentalidad fuerte que necesito para estar en el nivel que quiero estar. Y no sé si voy a llegar a ese nivel otra vez. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que voy a morir por ello”, afirmó el zurdo, explicando que era más una cuestión de confianza que de tenis, ya que en los entrenamientos se había encontrado muy bien.