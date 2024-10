Alcaraz, once partidos en 16 días si quiere el doblete Pekín - Shanghái

Carlos Alcaraz avanza en el Masters 1.000 de Shanghái después de derrotar al jugador chino Wu Yibing en un duelo muy apretado: 7-6 (7/5) y 6-3. El jugador local ofreció mucha resistencia, sobre todo en el primer set, en el que no dejó hacer su juego al número dos del mundo y le llevó hasta el desempate.

Sólo hubo un break en el encuentro, del español para resolver el segundo set. Tuvo Carlos tres opciones de ruptura y Wu, ninguna. “Me encuentro bien”, decía el murciano. “Me duele un poco en alguna zona del cuerpo, pero es normal en un tenista y hay que lidiar con ello”, añadió Alcaraz, que hizo hincapié en que ahora tendrá un día de descanso, algo que no está siendo lo habitual las últimas fechas.

Más partidos que un Grand Slam... Pero a tres sets

Carlos busca del doblete en China, pero para lograrlo tiene que hacer frente a un calendario todavía más apretado que un Grand Slam. En los torneos más importantes son siete encuentros en dos semanas, uno cada dos días. En la gira asiática, el español tendría que jugar once duelos en 16 días, desde el 27 de septiembre, cuando debutó en Pekín, hasta el 13 de octubre, cuando se juega la final de Shanghái. Es decir, un partido cada 1,45 días. Eso sí, hay una diferencia importante: en los “Grandes” los partidos son al mejor de cinco sets y en estos dos torneos son al mejor de tres.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha pasado ya la mitad de ese desafío. Ganó las cinco rondas del ATP 500 de la capital de China, a Perricard, Griekspoor, Khachanov, Medvedev y la paliza de la final contra Sinner, que duró tres horas y 20 minutos. Un rato después de esa batalla, sin tiempo para la celebración, se hizo viral la foto de Carlos y Jannik volando juntos en un vuelo privado porque la siguiente cita ya había empezado. En el Masters 1.000 ya ha pasado dos rondas. El martes juega los octavos contra un rival todavía por definir, que sale del ganador del Monfils-Humbert (se juega esta madrugada). Si gana, unos teóricos cuartos de final le enfrentarían a Tommy Paul, que sigue adelante después de una remontada extraordinaria tras ir perdiendo 6-7 y 1-5 (6-7-6 y 6-2 al final); unas supuestas semifinales con Sinner y un posible final con Djokovic.

Sinner defiende el calendario

El calendario es un tema de debate últimamente entre los tenistas y Carlos se ha quejado, aunque le han echado en cara que la semana siguiente a que terminé Shanghái, en la que podía descansar, se irá a jugar la exhibición de Arabia Six Kings Slam junto con Nadal, Djokovic, Medvedev, Rune y Sinner. El italiano, número uno del mundo, tiene su particular opinión sobre la polémica. “Hay muchos torneos, pero creo que esta temporada he elegido bien. Hay citas obligatorias como los Masters 1.000, pero los jugadores podemos elegir si ir a otro torneo o no hacerlo antes de ellos. Como podemos elegir, creo que está bien”.