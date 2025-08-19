Alcaraz y la opción de ganar en un par de días un millón de dólares en el dobles mixto del US Open

Alejandro Davidovich es el número 18 del mundo y el malagueño ha resumido mejor que nadie el sentir de los jugadores después de la gira norteamericana sobre pista dura previa al Abierto de Estados Unidos. "Final un lunes, a las 3 de la tarde en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente... Algo tiene que cambiar", publicó en X.

La final de Cincinnati, con Sinner retirándose ante Alcaraz, ha sido la guinda de un calendario cuando menos peculiar. El propio Davidovich fue finalista en Washington, se retiró en la cuarta ronda de Toronto y repitió retirada en Cincinnati.

Las peculiares condiciones climáticas del último torneo han causado estragos entre los jugadores y entre el público. Muchos partidos se han disputado con más de 30 grados, con casi 40 de sensación térmica en pista, y los desmayos, abandonos y golpes de calor se han multiplicado. Sinner ha sido la última víctima. Otras víctimas fueron Zverev o Rinderknech y entre el público ha habido desmayos diarios. Y lo más inquietante es que en Nueva York se espera una ola de calor.

Y es que el primero de los Masters 1.000, el canadiense, finalizó el mismo día que comenzaba Cincinnati, a mitad de semana. Y el torneo celebrado en la ciudad del estado de Ohio ha terminado un lunes a primera hora de la tarde. Para culminar el disparate, surge el nuevo torneo de dobles mixto del US Open que se disputa el 19 y el 21 de agosto. Los cuadros principales del último "Grand Slam" del año comienzan el domingo 24. Entre Cincinnati y Nueva York hay poco más de 1.000 kilómetros, una hora y media en avión, y allí ya están todos los protagonistas del circuito. Incluidos Alcaraz y Swiatek, los campeones del último torneo.

El invento de los responsables del US Open ofrece partidos al mejor de cuatro juegos con "tie-break" de 10 puntos en caso de empate a sets. La final se disputará a seis juegos y la lista de inscritos incluye a casi toda la plana mayor de ambos circuitos y es que la pareja campeona se va a embolsar un millón de dólares, cinco veces más del premio que se repartió en la anterior edición. Por eso el cartel incluye a Siniakova-Sinner, Raducanu-Alcaraz, Pegula-Draper, Swiatek-Ruud, Rybakina-Fritz, Anisimova-Rune, Bencic-Zverev...

El deselance de la final de Cincinnati pone en cuarentena la presencia de Sinner. "Ahora tengo un par de días por delante de recuperación, y después volveremos al trabajo, espero estar listo", dijo el italiano después de la retirada ante Alcaraz. Se trata de no poner en peligro la búsqueda del que podría ser su tercer "Grande" de la temporada.