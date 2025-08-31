Alcaraz pone la Arhur Ashe en pie y saca la sonrisa hasta de su padre: así fue su golpe por la espalda ante Rinderknech

Carlos Alcaraz tiene en su raqueta todos los golpes del tenis, los que existen y los que no. Su derecha es quizá la mejor del circuito, el revés es sólido, hace las dejadas como nadie, la volea también es de las mejores, el servicio es correcto...

Eso en lo que hace referencia a los golpes clásicos del tenis. En los octavos de final del US Open 2025 contra el francés Arthur Rinderknech, se sacó de la chistera un tiro imposible. El español estaba ya superado cuando su rival le había ganado la red. Se tuvo que sacar Carlos un bote pronto y la bola se quedó cómoda para el galo, que corrió hacia delante y golpeó con el revés fuerte lo que era un punto hecho. Alcaraz acertó la dirección, pero se pasó y lo único que le quedaba era meter la raqueta por la espalda... Y así consiguió pasar la bola al otro lado, para sorpresa de su oponente que no pudo volear. Le salió esa sonrisilla de tantas ocasiones cuando hace un golpe mágico. Su padre también sonreía y el resto de aficionados de la Arthur Ashe estaba de pie aplaudiendo.

En realidad, en ese mismo escenario ya protagonizó algo parecido en 2022, en el partido de cuartos de final contra Jannik Sinner.

En esa ocasión, después del golpe por la espalda, todavía tuvo que seguir para llevarse el punto con un revés. Ya habían jugado antes en tres ocasiones, pero ahí se puede decir que empezó de verdad la rivalidad entre el español y el italiano. Ganó Carlos un partido en el que salvó una bola de partido. Después, conquistó su primer Grand Slam y se convirtió en el número uno más joven de la historia.