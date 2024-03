Alcaraz-Dimitrov, en directo: sigue en vivo los cuartos de final de Miami

En la parte baja del cuadro, cero sorpresas. El chileno Nicolás Jarry no pudo con Daniil Medvedev, que buscará el pase a la final del Miami Open frente al italiano Jannik Sinner, que se deshizo sin problemas del checo Machac. El ruso, que defiende el título, se impuso por 6-2 y 7-6 (9/7) en una hora y 40 minutos al número 23 del mundo. Sinner sumó su vigésima victoria del curso -nadie ha ganado más que él- al imponerse a Machac por 6-4 y 6-2 en 91 minutos. El checo no tuvo opciones ante un rival que tuvo once bolas de ruptura. La semifinal, hoy a las 20:00