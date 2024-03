Alcaraz-Monfils: así hemos vivido la clasificación de Carlitos para octavos de final de Miami

Alcaraz aseguró después de conquistar Indian Wells que no habían sido unas semanas fáciles porque había dejado de disfrutar jugando al tenis. Los últimos partidos del primer Masters 1.000 del curso le ayudaron a volver a sonreír en una pista de tenis. En Miami a trasladado esa sensación. Y la prueba es la definición que hizo de él Andy Murray en "X": "Watching Alcaraz tennis make me smile" ("Ver a Carlos Alcaraz jugando a tenis me hace sonreír"). El escocés clavó lo que significa Carlitos para el circuito ahora mismo.