Carlos Alcaraz arranca ante Gasquet su andadura en el Abierto de Australia

Juan Carlos Ferrero no está en Melbourne debido a una artroscopia en la rodilla y es Samuel López quien ejercerá como técnico de Carlitos en el torneo. "Estamos con ilusión y con ganas. Carlos está motivado para hacer un gran torneo, pero luego se necesita la suerte. Lo veo listo para las batallas que van a venir", ha comentado antes del debut de Alcaraz. "Carlos es un jugador alegre, que le gusta dominar y para dominar, los primeros tiros son muy importantes. Por eso, hemos hecho hincapié en el saque y en el resto. Él no duda para ir hacia adelante", detalló el entrenador alicantino. "Conforme va creciendo, va madurando. También es bueno que no pierda esa espontaneidad, pero madurar hace que uno coja más orden, en la vida y en el tenis", dice Samuel López.