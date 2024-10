Carlos Moyá y el momento en el que Nadal decidió que se retiraba del tenis después de la Davis

Rafa Nadal ha sido precavido con sus palabras en lo referente a su adiós. En mayo de 2023 convocó una conferencia de prensa en su academia en Manacor para comunicar que finalmente se tenía que operar de la lesión en el psoas que se había hecho en enero en el Open de Australia, y no podría disputar Roland Garros ni más torneos ese curso.

También anunció que 2024 sería su última temporada, pero añadió... “Seguramente”. Hablaba la cordura: quería intentar hacer un año más compitiendo bien, con los dolores normales, pero si de repente su cuerpo se recuperaba, ¿por qué no seguir más tiempo? Sabía que esto era imposible. Sucedió al revés. Las lesiones se fueron acumulando. “Siempre hemos ido un poco a remolque. Se lesiona, se pierde el Open de Australia [2024]; intenta jugar el Indian Wells y se vuelve a lesionar; empieza la temporada de tierra batida,para la que se había preparado con pocas horas de entrenamiento y con limitaciones por las lesiones...”, dijo Carlos Moyá, el entrenador del zurdo, en Onda Cero. También está convencido de que si en Roland Garros no le hubiera tocado Zverev en primera ronda y hubiera podido ir creciendo según avanzaba el torneo, la historia podría haber sido diferente.

Los Juegos de París

El siguiente punto en el camino son los Juegos de París, en los que disputó el cuadro individual y también el dobles, formando pareja con Carlos Alcaraz, una de las imágenes de la cita olímpica, aunque no pudieron pasar de cuartos de final. “El punto final son los Juegos Olímpicos, tiene un problema los días antes y juega contra Djokovic en segunda ronda. Creo que ahí era su gran última esperanza y por eso ahí decide que va a ser el último", continúa narrando Moyá. “Ha sido un año duro y difícil, primero para él porque ha puesto mucho para que fuera un gran año pero lamentablemente el cuerpo no le ha dejado que sea así”, prosigue.

El gran momento

"Después de los Juegos se toma unas semanas de descanso y creo que ahí se da cuenta que este va a ser el último año. Yo lo sé hace días ya: nos comunica al equipo y a mí que la Davis iba a ser el último torneo que iba a jugar. Conociéndole sospechábamos que iba a pasar y que iba a ser ahí", cuenta quien también fuera número uno del mundo cuando estaba en activo.

"Hemos pensado bastante parecido en este periodo desde la operación, ahí no sabíamos si iba a volver aunque él se opera con ese objetivo. Vemos que entrena y que el nivel es bueno entonces la ilusión es máxima. En Roland Garros tenemos una conversación y me pregunta si opino que se tiene que retirar o aguantar un poco. Yo le dije que no dijera nada antes vaya que hiciera buen torneo, que no se cerrara y él pensaba lo mismo", continúa Moyá.

Nadal no quiso que le hicieran homenajes en casi ningún torneo. Sí lo aceptó en Madrid, consciente de que no iba a volver aunque no se retirara, pero no en Roma ni en Roland Garros. “En cinco años mirará atrás y verá que hizo todo lo posible, no quedará el remordimiento de no haberlo intentado”, concluyó Carlos.

En Málaga será la última oportunidad de verlo jugar de forma oficial. “Nos tiene acostumbrados a milagros, ¿por qué no va a llegar dando una gran versión?”, avisa.