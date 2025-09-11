El dato en el que Sinner todavía supera a Alcaraz

Carlos Alcaraz es con diferencia el tenista que más dinero se ha embolsado esta temporada después de su victoria en el Abierto de Estados Unidos. Está por encima de los 13,2 millones de euros, pero hay una cifra en la que Carlitos no supera a Jannik Sinner o al menos eso es lo que ha revelado "La Gazzetta dello Sport".

Hasta hace algo menos de un mes, según la revista "Forbes", Alcaraz era el tenista mejor pagado del mundo. Ese liderazgo se debía a los ingresos publicitarios más allá de las pistas. La cifra total de ganancias del murciano se elevaba a 41,2 millones de euros. Ahora son ya más de 45 y en torno a 30 proceden de sus contratos publicitarios. Según el rotativo italiano ese ranking ha cambiado y lo ha hecho porque Sinner ha firmado con "Explora Journeys", la marca de viajes de lujo del Grupo MSC. Sinner se embolsa unos 34 millones de euros al año en patrocinios y el murciano "se queda" en 32. El de San Cándido cuenta con 12 marcas patrocinadoras al margen de su raqueta y ropa. Alcaraz acumula cuatro menos, pero en lo que sí supera a Sinner es en el contrato con Nike. Ambos usan la marca estadounidense y Alcaraz gana 18 millones de dólares y Sinner, 15.

La final del US Open sigue dejando secuelas. Boris Becker ha asegurado que "no me esperaba una debilidad tan clara de Sinner con el servicio, me decepcionó su nivel, no encontró soluciones a la propuesta de Alcaraz, que no deja de crecer y tener más variantes en su tenis". Otro clásico del circuito, el entrenador Patrick Mouratogou, también alabó a Alcaraz: "Carlos juega de la misma forma que Roger, pero a un mayor nivel, porque son las nuevas generaciones y el tenis evoluciona. Tienen el mismo tipo de juego: derecha increíble, un tenis completo en el que utilizan todos los recursos, como la dejada, hacen saque y volea, intentan dominar y tomar la pelota tan pronto como pueden... tienen el mismo concepto de tenis. Roger era más fluido, quizás el jugador más elegante que jamás veamos, pero Alcaraz es el mismo estilo de tenis".

La gira norteamericana sobre pista dura ha dejado un dato inquietante para Sinner. El italiano es el líder del circuito en juegos ganados con su saque (92 por ciento) y también lidera el número de puntos ganados con su segundo servicio al rozar el 60 por ciento, pero... el porcentaje de primeros servicios dentro de la pista ha sido bajísimo en los últimos torneos. Supera con dificultad el 60 por ciento de primeros y eso le sitúa más allá del "top 50" en este apartado estadístico. Es el número 54 del mundo en un dato que puede no ser trascendente en muchos partidos, pero que ante Alcaraz resulta letal como se demostró en la final de Nueva York.