Escándalo de Medveded en Shangai: se queja de favoritismo a Alcaraz y se limpia el culo con la pelota de tenis

El ruso Medvedev la ha vuelto a liar en una pista de tenis. Y no es la primera vez. El moscovita, que estuvo a punto de ser descalificado en la última Laver Cup de Berlín al lanzar una pelota a la grada, volvió a enfadarse con el juez de silla y protestó por lo que considera un favoritismo hacia Sinner y el Alcaraz. Pero su enfado fue más allá con un obsceno gesto que sorprendió a los aficionados y por el que fue amonestado. Una acción que no tardaría en volverse viral.

La frustración del ruso Daniil Medvedev con las pelotas de tenis utilizadas en el Masters de Shanghai ha dado un paso más y no se ha cortado al afirmar que son ventajosas para el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz .

Medvedev fue empujado ayer contra las cuerdas por Matteo Arnaldi, compatriota de Sinner, y el cabeza de serie número 29 amenazó con dar la sorpresa en la tercera ronda al llevarse el primer set. Sin embargo, el tenista logró dar la vuelta a la situación y ganar por 5-7, 6-4, 6-4 en el Qizhong Tennis Center.

Pero más allá del resultado, el protagonismo fue una vez más su actitud sobre la pista. El número 5 del mundo tuvo un arranque de ira al comienzo del segundo set, cuando expresó su enojo por la calidad de las pelotas de tenis en juego. Primero recibió una advertencia por frotar la pelota contra su trasero y luego un punto de penalización por hablar mal del juez de silla.

No es la primera vez que Medvedev se queja de las pelotas. Ya había expresado inquietudes similares al hablar con el supervisor del torneo durante su partido de segunda ronda contra el brasileño Thiago Seyboth Wild en Shanghái.

Dan ventaja a Sinner y Alcaraz

Pero su queja no se quedó en el partido. Tras concluir escribió "Nice balls (Buenas pelotas)" en la lente de la cámara y en la entrevista posterior no se mordió la lengua y volvió a denunciar que las bolas benefician bien a Sinner y Alcaraz.

"Creo que básicamente favorece a la gente que puede aprovechar la potencia de las pelotas muertas", dijo Medvedev. "Algunos tienen mejor calidad con esto. Otros no. En realidad, los dos mejores jugadores en hacer esto... ya son los mejores jugadores del mundo... y estoy seguro de que lo serían sin las pelotas, pero con estas pelotas... son los únicos jugadores que pueden generar una potencia increíble. Son Jannik y Carlos. Les da una ventaja adicional”.

“Yo trato de luchar con lo que puedo. Practicamos mucho. Intento conseguir esta potencia, que nunca he tenido desde que era joven. Por la forma en que es mi cuerpo. Incluso hubo pruebas en el músculo que miden la potencia, la explosividad, y realmente no tengo la explosividad. Puedo generar mucha potencia como cuando paso la pelota, pero no cuando la pelota está parada. Intento hacer lo que puedo. Sigo jugando bastante bien. Estoy luchando y quiero llegar hasta el final”, aseguró tras acceder a unos octavos en los que se medirá al vencedor del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Alexandre Muller. Medvedev se cruzaría con el italiano en unos hipotéticos cuartos de final y con el español en semifinales.

Medvedev, que ganó este torneo en 2019 y que el año pasado cayó en dieciseisavos de final, jugará en octavos contra el ganador del choque entre el griego Stefanos Tsitsipas y el francés Alexandre Muller.