Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Medvedev, en busca de las semifinales de las ATP Finals

Carlos Alcaraz se ha plantado en la tercera y última jornada de las ATP Finals con un escenario favorable, sobre todo teniendo en cuenta que el primera partido lo perdió con Alexander Zverev. El tenista español, que ganó a Rublev, depende de sí mismo en un encuentro con muchos matices. Se enfrenta en su tercer choque al ruso Daniil Medvedev el viernes 17 de noviembre a las 14:30 horas, partido que puede seguirse en televisión en España a través de Movistar +, como todo el torneo.

El primer matiz es que Daniil, después de vencer a Zverev en dos sets (7-6 [9/7] y 6-4) ya está clasificado para semifinales, aunque después de ese duelo dijo que no se podía relajar y no podía perder el ritmo, dejando entrever que también lo va a dar todo ante el español. Con ganar un set, además, Medvedev sería primero de grupo sí o sí. Alcaraz, por su parte, si vence está clasificado. Por tanto si el partido acaba con dos sets a uno para el murciano, los dos pasarían ronda y el Zverev - Rublev de las 20:30 horas no tendría en juego nada, más allá de los 200 puntos para el ranking y los 390.000 dólares de premio.

Djokovic se la juega hoy

Si Carlos se impusiera por dos sets a cero sería él el primero de grupo y Medvedev segundo y si perdiera todavía tendría alguna opción de pasar, pero dependería de que Rublev, que ya está eliminado, superara a Zverev para que hubiera un triple empate y después empezar a contar porcentaje de sets ganados, y en caso de seguir la igualada, porcentaje de juegos. El otro grupo se decide hoy jueves 16 de noviembre con los partidos entre Djokovic y Hurkacz, que entra por el lesionado Tsitsipas (14:30 horas) y Sinner - Rune (21:00 horas). Djokovic, Sinner y Rune tiene posibilidades de pasar. El único que se clasifica seguro si gana es Sinner. Los otros dos podrían quedar fuera incluso sacando adelante sus encuentros.

Alcaraz recupera sensaciones

Medvedev ha dicho estos días que ha detectado que en los últimos torneos Alcaraz había perdido algo de velocidad en sus golpes, pero pensaba que era normal porque es muy joven y que iba a recuperar su juego. Que la pregunta era: "¿Cuándo?". Contra Rublev pudo ser un primer paso. Primero, porque el parcial inicial lo ganó de cabeza, sabiendo aprovechar la única oportunidad que tuvo. Y después porque se soltó y sus golpes fueron lo que suelen ser. El propio Carlos admitió que en el entrenamiento del martes practicó mucho ganar esa velocidad que parece haber perdido, estuvo "concentrado en golpear los buenos tiros fuertes". Le salió en la práctica y después también en la competición. "Jugar este partido con esta calidad, a este nivel, es realmente útil para llegar bien al tercero contra Medvedev", señaló. La clásica combinación entre la mente y la raqueta, imprescindible para rendir bien, y más todavía en un torneo en el que están los mejores del mundo.

Precedentes

El cara a cara entre Carlos y Daniil refleja un 2-2. Tres de los duelos han sido este curso, con el mejor Alcaraz. El español dio dos exhibiciones en la final de Indian Wells y en las semifinales de Wimbledon y sufrió una versión superlativa del ruso en la penúltima ronda del US Open.