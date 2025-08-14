¡Insólito!: un tenista, descalificado por ducharse en medio del partido

El Challenger Tour, la segunda división del tenis profesional, muchas veces es escenario de acciones curiosas o inéditas. Esta vez ocurrió un hecho realmente insólito en Hersonissos, Grecia, en un Challenger de categoría 50, sobre superficie dura. Un jugador ganó el primer set, decidió tomarse una breve ducha en medio del partido y al regresar a la cancha... fue descalificado.

El protagonista es el tenista alemán Mats Rosenkranz, de 26 años y 358° del ranking individual. En uno de los partidos de segunda ronda, Rosenkranz, número 358 del ranking ATP, ganó el primer set por 7-5 contra el italiano Pietro Orlando Fellin, número 561 del ranking. Tras una hora de juego bajo el calor de 30 grados y el 74 % de humedad de Creta, Rosenkranz y Fellin regresaron al vestuario para un descanso. Al regresar a la pista, a pesar de las peticiones al juez y al supervisor ("solo fueron 10 segundos"), el alemán fue descalificado y la victoria fue para Fellin.

Se considera un "abuso"

¿Por qué? El asistente del juez de silla, que supervisaba a Rosenkranz durante su regreso al vestuario, lo vio ducharse: el reglamento de la ATP no lo permite, ya que se considera un abuso del descanso para ir al baño/cambiarse de ropa. El alemán se marchó de la pista, incrédulo y frustrado. Su rival, Fellin, aprovechó el error reglamentario de su rival y avanzó a los cuartos de final del certamen que reparte 54.000 euros en premios.

Parece extraño, pero no es la primera vez que ocurre. En el Challenger de Sevilla 2022, por ejemplo, Federico Delbonis le señaló al juez de silla que el estadounidense Nicolás Moreno de Alborán se había duchado durante el descanso para ir al baño. El árbitro fue a inspeccionar el vestuario y descalificó a Moreno de Alborán, quien simplemente intentaba "quitarse la arena de las piernas", una de las cuales tenía lesionada.