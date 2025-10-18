Kyrgios carga de forma brutal contra Sinner: "Esto es una m..."

Nick Kyrgios ha vuelto a llamar la atención mediática tras realizar unas durísimas declaraciones contra el actual número dos del mundo, Jannik Sinner. El tenista australiano utilizó su aparición en el podcast The Unscripted Show para cargar sin tapujos contra la figura del italiano.

El australiano fue contundente al afirmar que Sinner es una de las personas del circuito a las que "no soporta", haciendo referencia directa a los positivos por dopaje que afectaron al jugador italiano en el pasado.

Kyrgios no dudó en calificar toda esa situación como un "escándalo", sentando las bases de su crítica.

Las acusaciones

Kyrgios reconoció la calidad tenística de Sinner, admitiendo que es un "tenista increíble" que liderará el deporte durante años junto a Carlos Alcaraz. Sin embargo, acto seguido lanzó una grave acusación, afirmando que el italiano está siendo protegido dentro del circuito debido a la nacionalidad de los máximos responsables de la ATP.

El momento más explosivo de su intervención llegó cuando se refirió a la resolución de los casos de dopaje de Sinner. Kyrgios mostró su incredulidad y molestia por cómo se gestionó la situación, afirmando que no podía creer que alguien con dos positivos saliera de los problemas tan fácilmente.

La conclusión de Kyrgios fue una provocadora pregunta retórica que cuestiona la igualdad de trato en el tenis mundial: "¿qué pasaría si yo hubiera hecho algo así?". Con esta frase, el australiano cerró una de sus arremetidas más virulentas en los últimos tiempos, asegurando que el desenlace habría sido muy distinto de haber sido él el protagonista de aquellos positivos.