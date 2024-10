Los mejores duelos directos entre Nadal, Djokovic y Federer: más de 20 años de historia de la leyenda del tenis

La leyenda del tenis profesional, Rafa Nadal, ha anunciado esta mañana en un vídeo colgado en redes sociales que se retira del tenis. "Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional", comenzaba el balear su vídeo publicado en la red social X (antes conocida como Twitter).

"La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que, evidentemente, es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", apuntaba Rafa.

"Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir", reflexionaba Nadal en su vídeo de despedida en el que ha anunciado que se retira de forma definitiva.

Durante sus más de 20 años de profesión en lo más alto del tenis mundial, Nadal ha tenido la oportunidad de enfrentarse a otros grandes tenistas de talla internacional, como todas las veces que se ha medido frente a Novak Djokovic y frente a Roger Federer, otros dos hitos del tenis al que ahora se ha unido Carlos Alcaraz.

Los mejores duelos directos entre Nadal, Djokovic y Federer

A lo largo de sus 24 años de carrera como deportista en el tenis profesional, Nadal se ha enfrentado en numerosas ocasiones contra 'los más grandes' del tenis mundial (entre los que él se incluye). Tanto es así, que solo contra Djokovic y Federer se ha enfrentado un total de 100 veces, de las que ha salido victorioso en 53 ocasiones.

Concretamente, Nadal se midió contra el suizo en 40 ocasiones, en las que el saldo de duelos beneficia a Rafa con un total de 24 victorias frente a las 16 de Federer. De esta manera, los dos grandes del tenis se enfrentaron por última vez, al menos de manera oficial, en la semifinal de Wimbeldon de 2019, victoria que, no obstante, fue para Federer.

Sin embargo, Rafa no tuvo tanta suerte en sus 60 duelos contra el serbio, ya que Djokovic ha sido capaz de ganar a Rafa en 31 ocasiones, frente a las 29 victorias del español, siendo este uno de los pocos registros negativos para el balear. Así, jugaron su primer partido en los cuartos de final del Roland Garros de 2006, donde Rafa se hizo con el serbio, y jugaron el último el pasado mes de agosto, durante la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París, en el que Djokovic se hizo con la victoria.

Más de 100 trofeos y dos medallas olímpicas

Durante sus 24 años de trayectoria profesional, el zurdo de Manacor ha logrado hacerse con 101 trofeos y dos medallas olímpicas. Entre ellos se encuentran las 22 copas del Grand Slam y sus 79 títulos ATP, 69 de ellos en cateforía individual y otros 10 en los dobles.

Además, el balear consiguió hacerse con dos medallas de oro en unos Juegos Olímpicos: la primera de ellas en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín y la segunda en los de Río de Janeiro de 2016. De esta manera, todo ello hace que el tenis profesional, hoy, esté de luto por la pérdida de uno de los grandes jugadores del tenis mundial: Rafa Nadal.