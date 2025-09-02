Nervios, lágrimas...: el pánico de Muchova al ver a su ex novio acosador en las gradas

Nuevo caso de acoso en el tenis femenino. Karolina Muchova, la checa número 13 del mundo, tuvo que enjugarse las lágrimas y detener brevemente su partido de segunda ronda del US Open contra Sorana Cîrstea el jueves. Más tarde, comentó que había visto a un exnovio entre el público, quien, según ella, tiene un largo historial de aparecer "en lugares donde no debería estar".

Muchova iba perdiendo 4-1 en el primer set cuando, visiblemente molesta, se acercó a un lateral de la pista para hacer un gesto al público.

Sus gestos llamaron la atención de la jueza de silla, que incluso intervino preguntándole si se encontraba en condiciones de jugar. Tras recomponerse y vencer el duelo, la tenista checa explicó lo sucedido en el Grand Slam estadounidense.

"Me asusté"

La deportista pidió directamente al hombre que se marchara, aunque este permaneció en el asiento unos instantes más. “Le pedí si podía irse. No lo hizo, pero después se fue. En ese momento me costó concentrarme en el tenis”, expuso Muchova. Las imágenes de la jugadora llorando rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron un debate sobre los riesgos a los que quedan expuestas las atletas.

La tenista contó ante los medios que había identificado a su exnovio, quien no debería encontrarse en el recinto. “No es sobre tenis, así que no me gusta hablar de eso. Pero mi exnovio, que a veces aparece en lugares donde no debería estar y donde yo estoy, se sentó frente a mi banco”, explicó Muchova. Además, añadió: “Me asusté un poco”.

Un caso similar al de Raducanu

Sin embargo, su caso no es único y ya vivió una experiencia similar este mismo año la tenista británica Emma Raducanu.

La tenista, presa del pánico y entre lágrimas, tuvo que esconderse detrás de la silla del árbitro en el Abierto de Dubai después de ver con horror que su acosador estaba sentado en las primeras filas durante su partido de segunda ronda precisamente contra Karolina Muchova.

El partido, retrasado por la lluvia, apenas había comenzado dos juegos cuando la jugadora de 22 años se acercó a la árbitra Miriam Bley visiblemente angustiada y le ofreció unas breves palabras antes de retirarse detrás de la silla del árbitro, donde fue consolada por su oponente checa.

Después de un breve descanso, el ex campeón del US Open regresó a la cancha y reanudó el partido, perdiendo en sets seguidos ante el cabeza de serie número 14, 7-6 (6-8), 6-4.

Un hecho preocupante que fue confirmado por la propia WTA que compartió un preocupante comunicado. "El lunes 17 de febrero, Emma Raducanu fue abordada en un área pública por un hombre que exhibía un comportamiento obsesivo. Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes en el Dubai Duty Free Tennis Championships y posteriormente expulsado. Se le prohibirá participar en todos los eventos de la WTA a la espera de una evaluación de la amenaza. La seguridad de los jugadores es nuestra principal prioridad y se asesora a los torneos sobre las mejores prácticas de seguridad para eventos deportivos internacionales", se puede leer en el texto compartido en redes sociales.