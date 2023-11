El ex numero uno del tenis que odia a los homosexuales y apoya sin fisuras a Milei: "Ojalá nos saque de esta mierda"

El chileno Marcelo Chino Ríos nunca se muerde la lengua y suma incontables polémicas por sus declaraciones. Así ocurrió durante su explosiva carrera en el tenis, en la que alcanzó el número uno del mundo (en 2000) sin ganar Grand Slams y también después de su retirada. Radicado en Estados Unidos desde hace años, el exdeportista ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras mostrar su apoyo sin fisuras a Javier Milei, el presidente electo de Argentina y lanzar una dura crítica a situación política en Chile.

Ríos, de 47 años, ganador de 18 títulos de ATP entre 1995 y 2001 (cinco de ellos de categoría Masters 1000), utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje tras la victoria de Milei ante Sergio Massa en las elecciones de este domingo que no tardó en volverse viral. “Quiero darme el tiempo para felicitar al pueblo argentino, ya que siempre los he considerado unos hermanos. Quiero felicitar por el triunfo de Milei. Es un nuevo comienzo de un país que ha sufrido mucho y volver a tener un tipo así, creo que cambiará mucho las cosas. Quiero agradecer a Milei, que ha hecho un gran trabajo”, dijo el Chino Ríos.

Pero el tenista no solo celebró el triunfo de Javier Milei sino que aprovechó la ocasión para lanzar un duro ataque al Gobierno de su país presidido por Gabriel Boric. “Felicitarlos, agradecer a Milei, que ha hecho un gran trabajo, y que ojalá nos ayude también de rebote a sacarnos esta mierda de Gobierno que tenemos”, comentó. Sumado a lo anterior, Ríos dijo que “creo que (Milei) va a ser una gran ayuda a Sudamérica, los felicito”.

Por último, añadió que “tengo grandes amigos, siempre me he sentido muy querido por los argentinos y ojalá este sea un gran paso a la libertad y puedan tener un país como corresponde. Ojalá algún día nosotros también lo tengamos”.

"No me gustan los homosexuales"

Ríos nunca ha sabido morderse la lengua y ya en 2020 provocó un sonoro escándalo por sus declaraciones sobre la homosexualidad. “Soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, pero no me gustan los homosexuales. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gustan y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿Cómo se lo explico a mi hijo?”, afirmó en una entrevista en La Tercera. "Quitarles a los ricos para ayudar a los pobres, no tiene sentido. Yo creo que va por ahí, por el lado de la salud. Que no se muera gente esperando. Que pague el Estado, ellos verán cómo, pero no sacándole plata a otros", añadió en la misma entrevista.

Por contra otra leyenda del tenis se ha mostrado totalmente en contra de la postura del Ríos y ha mostrado su preocupación por el resultado de las elecciones en Argentina.

“Y esto realmente apesta, más para Argentina que para nosotros pero ¡ay! Un paso en la dirección equivocada, sin duda…”, escribió Martina Navratilova, siempre muy activa en redes sociales.