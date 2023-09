La semifinal entre Gauff y Muchova se interrumpió 50 minutos: un hombre se pegó al suelo con pegamento con los pies descalzos

Acababa de comenzar el segundo set de la semifinal de US Open que disputaban Coco Gauff, la precoz estadounidense que con 19 años está jugando por cuarta vez en el Grand Slam neoyorkino, y la talentosa checa Muchova, cuando se empezaron a escuchar gritos desde la grada. Eran protestas por el cambio climático. “Planeta muerto”, comenzaron a gritar, levantándose de sus asientos, tres de los 24.000 asistentes a la pista Arthur Ashe. Un incidente que parecía que iba a resolverse rápido... Pero que tuvo a las jugadoras 50 minutos paradas. ¿Por qué tanto tiempo?

Uno de los protestantes se había pegado los pies descalzos al suelo con un pegamento muy potente, y la policía no podía desalojarlo por la fuerza. Tuvieron que hacerlo finalmente con disolvente, según explicó a ESPN Stacey Allaster, la directora del torneo, que añadió también que es consciente de que los manifestantes utilizan estos grandes eventos para hacerse notar y que trabajarán para que “no vuelva a suceder en el futuro”.

Mientras, en la pista, Muchova empezó haciendo unos saques para no enfriarse y terminó marchándose al vestuario, y Gauff discutía con su equipo qué hacer. También terminó en el gimnasio. Hasta pasados 50 minutos, entre que se llevaron esposado al manifestante, el regreso de las jugadoras y el calentamiento, no se reanudó el juego, y Gauff completó el trabajo y se llevó el partido por 6-4 y 7-5. Será la segunda final de Grand Slam que dispute y ahora reconoce que está más preparada. La otra fue Roland Garros 2022 y no pudo competir ante Swiatek: 6-1 y 6-3. Acabó llorando. Sólo tenía 18 años. Muchova aseguró que al nivel al que está Gauff, “la mejor atleta que hay ahora”, hay que estar al cien por cien y ellas no estuvo “ni al sesenta”.

Remontada de Sabalenka

La rival de Gauff por el título será la bielorrusa Sabalenka, que a partir del lunes será la nueva número uno del mundo y que protagonizó una remontada espectacular ante la jugadora local Madison Keys (0-6, 7-6 [7/1] y 7-6 [10/5]). No sólo se repuso al “rosco” inicial, sino que en el segundo set llegó a ir 5-4 abajo con saque de la estadounidense y en el tercero también se vio con un break en contra. “Ha sido una remontada mágica”, dijo una tenista que puede terminar de firmar un año extraordinario, pues ya ganó el Open de Australia y en Roland Garros y Wimbledon llegó hasta las semifinales.