La guerra de Ucrania llega a Roland Garros: tensión entre Sabalenka y Svitolina

Aryna Sabalenka, la campeona del Abierto de Australia y semifinalista el año pasado en Roland Garros, ya está en las semifinales de París. La bielorrusa superó en cuartos a Elina Svitolina por un doble 6-4. Ahora se medirá con la checa Karolina Muchova, número 43 del mundo, que derrotó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, finalista en 2021, por 7-5 y 6-2. Los problemas para Sabalenka llegaron al final de su partido. Como era previsible, Svitolina, ucraniana, no se acercó a la red para saludar a la bielorrusa. Aryna se aproximó a la red para esperar alguna respuesta de su rival. Sin embargo, la ucraniana ni siquiera cruzó la mirada con ella y se fue a su banquillo. El público de la Philippe Chatrier la abucheó y Sabalenka se vio obligada a ofrecer explicaciones en la sala de prensa.

"Si yo fuera política no estaría aquí, soy tenista, tengo 25 años y no he venido aquí a hablar de política", aseguró. Y es que la bielorrusa quiso responder en relación a las acusaciones de que apoya al régimen del presidente de su país, Aleksander Lukashenko. "No apoyo esta guerra, no quiero que mi país esté implicado en ningún conflicto. Ya se conoce mi posición, lo he dicho muchas veces. Pero tampoco quiero que el deporte esté ligado a la política", afirmó. "No apoyo la guerra significa que no apoyo a Lukashenko", dijo tajante.

Sabalenka reconoce que circulan muchas fotos de ella junto al presidente de Bielorrusia, que lleva casi 20 años en el cargo, y lo achacó a que ha participado en muchos partidos de la Copa Federación en los que había autoridades. "En aquellos momentos no pasaba nada malo ni en Bielorrusia, ni en Ucrania, ni en Rusia", agregó.

La bielorrusa se encuentra en el ojo del huracán desde que la ucraniana Marta Kostyuk, su víctima en primera ronda, le acusó de no haberse implicado personalmente en contra de la guerra y de refugiarse en palabras ambiguas. En su siguiente comparecencia ante la prensa, una periodista ucraniana no paró de hacerle preguntas sobre la guerra y Sabalenka decidió no acudir a su cita con la prensa tras sus dos siguientes partidos. La tenista pidió perdón por esas ausencias y aseguró que se sintió "acosada" y que le faltaron el respeto: "Puso la guerra en mi boca y me sentí incómoda".

Svitolina también ofreció sus explicaciones: "No sé lo que esperaba en la red, mis declaraciones han sido bastante claras sobre el saludo final. Me esperaba los abucheos. La que perdía iba a irse abucheada, así que no me ha sorprendido". La ucraniana también se refirió a la incomparecencia de Sabalenka en los dos partidos anteriores: "Debería ser igual para todo el mundo. Por ejemplo, multaron a Naomi (Osaka) la última vez y en esta ocasión no hay multa para la jugadora que también se salta la rueda de prensa. Si no hubieran multado a Naomi, sería diferente, pero debería ser igual para todo el mundo. Yo también me he enfrentado a situaciones complicadas con la pregunta sobre Novak y sus declaraciones de Kosovo. Yo no me escapo. Tengo mi posición firme, hablo sobre ello. No voy a intentar ganarme la simpatía de la gente traicionando mis creencias y la posición sobre mi país”.