La sorprendente confesión de una estrella de tenis: "Soñaba con una toalla sudada de Rafa Nadal..."

La polaca Iga Swiatek, 2 del mundo y seis veces campeona de un 'grande' acelera en el US Open. Tras vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-3 y 6-1, disputará sus cuartos de final con la estadounidense Amanda Anisimova (número 9), que eliminó a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-0 y 6-3.

Sin embrago, la tenista se ha convertido en protagonista en redes sociales no por su juego sino por la jugosa rueda de prensa posterior al encuentro.

La campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, tuvo que responder algunas preguntas curiosas en su conferencia de prensa posterior al partido después de dejar de lado a la cabeza de serie número 13, Ekaterina Alexandrova, en la cuarta ronda del US Open 2025. La polaca fue preguntada sobre los jugadores que regalan recuerdos a los fanáticos a raíz de un incidente en el que un hombre polaco le arrebató una gorra usada en el partido que pertenecía a Kamil Majchrzak a un niño en las gradas.

Un periodista le preguntó si le parecía extraño que la gente quisiera sus toallas sudadas después de los partidos y su respuesta no tardaría en dar la vuelta al mundo.

Su devoción por Nadal

Swiatek recordó su propia infancia para mostrar lo que se puede sentir por un ídolo. "No, no es raro. Yo de pequeña soñaba con tener una toalla sudada de Rafa, así que no".

Swiatek, que nunca ha ocultado su admiración por Rafael Nadal si quiso criticar al hombre polaco, identificado como Piotr Szczerek, el director de una empresa de pavimentación en Polonia, por arrebatarle la gorra autografiada de Majchrzak a un niño entre la multitud.

El episodio generó numerosas críticas contra Szczerek en redes sociales. Comenzó cuando Majchrzak firmaba pelotas de tenis tras su victoria en segunda ronda sobre Karen Khachanov la semana pasada en Flushing Meadows. Tras quitarse la gorra y autografiarla, intentó dársela a un niño en la cancha. Sin embargo, Szczerek, que estaba junto al niño, le quitó la gorra y la metió en su bolso. El niño, visiblemente angustiado, gritó en señal de protesta: "¿Qué haces?".

«Normalmente, siete personas intentan alcanzar un objeto. Si es una niña y los niños tienen los brazos más largos, no lo va a atrapar. Pero yo suelo lanzarlo a quien se supone que debe atraparlo. Intento ser justa: elijo a una persona al azar, o a quien grite más fuerte. Sé que no es justo, pero no todos estarán contentos», explicó la tenista.

El balear, siempre presente

No es la primera vez que la número dos del mundo tiene un gesto hacia el español por el que siente devoción desde hace años. Iga Swiatek ganó por primera vez Wimbledon el pasado mes de julio y no dudó en emular al que ha sido su referente desde niña.

Tras ganar en Wimbledon, la cuenta oficial del All England Club hizo pública una foto de Swiatek, de la celebración.

La polaca se tumbó en el suelo en la misma posición que Nadal cuando destronó a Federer en 2008, en el que para muchos es el mejor partido de la historia del tenis. Una imagen que no tardaría en dar la vuelta al mundo.

Swiatek, actual número 2 del mundo, vuelve ahora a la cancha. Se enfrentará a la octava cabeza de serie Amanda Anisimova en semifinales el miércoles, buscando regresar a semifinales en Nueva York por primera vez desde su triunfo en Flushing Meadows en 2022.