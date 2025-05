Sorteado el cuadro del Masters 1.000 de Roma: este es el camino de Alcaraz, que sólo podría enfrentarse a Sinner en la final

Carlos Alcaraz apura sus últimos entrenamientos en España antes de viajar a Roma para disputar el Masters 1.000 italiano. Después de darse de baja en Madrid por unos problemas en el isquio, admitió que su prioridad era llegar en condiciones a Roland Garros, pero que su intención era también jugar antes en Roma, torneo en el que sólo ha participado una vez, en 2023, y en el que sólo ha ganado un partido.

Entró en el cuadro finalmente y ya ha conocido el camino que le espera, si logra avanzar rondas, en una cita en la que Djokovic se dio de baja, por tanto va a llegar a Roland Garros sin triunfos en tierra batida; y en el que reaparece Jannik Sinner, el número uno del mundo, una vez cumplidos los tres meses de sanción que pactó por su positivo.

Alcaraz - Sinner, sólo en la final

El partido que todos quieren ver, un Sinner - Alcaraz, sólo podría darse en una hipotética final, pero el recorrido hasta ahí de ambos está lleno de buenos jugadores, a lo que se unen la irregularidad y las molestias de Carlos y la inactividad de Jannik.

Alcaraz va por la parte baja del cuadro. Como es cabeza de serie, no juega la primera ronda. Debutará en segunda ante el ganador del Struff - Nishioka. El alemán siempre ha puesto en problemas al murciano, con su poderoso saque, pero no atraviesa su mejor momento. En la tercera ronda se las vería, en teoría, con el serbio Djere o el argentino Etcheverry, dos buenos jugadores de tierra batida; y en octavos ya llegarían nombres más conocidos como Dimitrov o Khachanov. En cuartos, si no fallan los favoritos, podría medirse con Jack Draper, el jugador de moda y finalista en el Mutua Madrid Open, que ya ha ganado a Carlos en pista dura este curso en Indian Wells; o Rune, su amigo y jugador de la misma generación, que le superó en la final del Conde de Godó. El posible oponente en semifinales sería Zverev, o Musetti, que está en una gran forma, sin descartar a los Fils o Tsitsipas.

En el caso de Sinner, su debut es con el ganador del Navone - Cina, y después Alejandro Davidovich o el argentino Fran Cerundolo; Tiafoe en octavos y el ganador del Mutua Madrid Open, Casper Ruud, en unos supuestos cuartos, si ambos avanzan. Para las semifinales, los favoritos son De Miñaur o Fritz.

En cuanto al resto de españoles, Davidovich, exento en primera ronda por ránking, jugará en segunda con el belga Bergs o un tenista de la previa, Jaume Munar y Roberto Carballés jugarán contra un tenista de la previa, Pedro Martínez contra Mattia Bellucci y Roberto Bautista ante Matteo Arnaldi. La previa la están jugando Pablo Carreño y Taberner.

En el cuadro femenino, Paula Badosa, liberada por ranking de la primera ronda y pendiente de sus problemas de espalda, se enfrentará a Errani y Osaka para empezar, y Jessica Bouzas con la estadounidense Ann Li. En la previa están Leyre Romero y Cristina Bucsa.