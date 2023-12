Los terribles sucesos de los ultras del Partizán en Valencia

El Partizán de Belgrado ganó al Valencia Basket por 67-72 en un encuentro intenso tanto fuera como dentro de la pista. Los ultras del conjunto serbio volvieron a ser los protagonistas de un caos que terminó con sustos. En primer lugar, no ocuparon sus puestos en la grada y tuvo que intervenir la Policía Nacional para contenerles. 16 radicales balcánicos terminaron expulsados.El club terminó pidiendo disculpas. "Queremos pedir disculpas a los aficionados con localidad cercana al sector 218, por los hechos protagonizados por la afición de Partizán. Ocupó asientos que no eran los suyos y mostró un comportamiento incívico forzando la actuación de los cuerpos de seguridad y la necesidad de recolocar a los aficionados locales. El club trabajará para que no se vuelva a producir algo similar", señalan.

EFE informa de que la suspensión del partido si no se comportaban los aficionados visitantes. "He pasado miedo en La Fonteta, no solo en el sector 220 también en los baños. Les habéis permitido que se metan en los baños de las chicas, golpeen las puertas y griten. Estuve cinco minutos encerrada hasta que uno decidió salir", cuenta una aficionada en redes sociales. "No había sensación de seguridad. Les teníamos encima porque se colgaban de las vallas del sector 119", dijo otro aficionado.

"Ante la negativa de los aficionados, fue la Policía quien se lo requirió pero tras no moverse del pasillo los agentes cargaron contra los seguidores hasta que se desplazaron a la zona de sillas. Tras ese incidente un numeroso grupo de agentes de seguridad privada y de la Policía se situaron delante de ellos aunque comenzó un tenso intercambio de cánticos entre ambas aficiones", relata EFE.