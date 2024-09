El tiburón Ferran Torres muerde de nuevo

La trayectoria deportiva de Ferran Torres es la de un entredicho constante. Capacidades y limitaciones se contraponen en un jugador que, con los números en la mano, ha demostrado que rinde mucho mejor cuando se viste con los colores de la Selección.

Porque, a sus 24 años, el “Tiburón” maneja unos registros que están entre los mejores del combinado nacional. Dada su versatilidad, además, es capaz de anotar y también de asistir, como demostró en el último partido frente a Suiza en Ginebra.

Entró el valenciano en el descanso de un encuentro que se estaba poniendo muy turbio tras la expulsión de Le Normand. Luis De la Fuente le dio entrada por ser un futbolista que tiene buena capacidad de repliegue y trabajo defensivo, pese a actuar en zona de ataque. Fundamental cuando se está con un jugador menos. Le tocaba suplir nada menos que a Lamine Yamal, la jovencísima estrella de la Selección y del Barça. Y eso no siempre es fácil.

Pero Ferran vio sangre y no dudó. En cuestión de cinco minutos se convirtió en el dueño del partido. Primero, aprovechando por la banda un pase directo desde la portería de David Raya para poner un pase fuerte y raso al área, directo a Fabián, que lo conectó al fondo de la portería.

UEFA Nations League - Switzerland vs Spain SALVATORE DI NOLFI Agencia EFE

Y poco después, él mismo en primera persona mató el partido aprovechando un pase entre líneas de Joselu. Se plantó mano a mano frente a Kobel y lo superó de un disparo cruzado. Ahí murió por completo el partido y España certificó su primera victoria en esta Nations League, que le permite seguir la estela de Dinamarca, ahora líder de grupo.

El paso de Ferran por la Selección no ha estado exento de polémica. No fueron pocas las voces que criticaron el constante uso que Luis Enrique hizo de él en su etapa como seleccionador. Ahora no suele entrar en el once titular, pero sus aportaciones desde el banquillo son decisivas. Y no solo por lo que hizo frente a Suiza. También fue suyo, por ejemplo, el único gol con el que España rompió el muro albano en el último partido de la fase de grupos de la pasada Eurocopa.

También Hansi Flick le está dando minutos en este inicio de temporada con el Barça, a pesar de que su nombre siempre está entre los primeros en la rampa de salida en cada mercado, ya que por juventud y cartel es uno de los valores a los que el club blaugrana puede sacar más rédito económico. Y la situación financiera en la entidad que preside Joan Laporta es de todo menos boyante. De hecho, hubo una fase en que la presión de jugar en un club tan grande, y de estar siempre en el disparaderoo, pudo con él y tuvo que ponerse en manos de un psicólogo.

ENTRENAMIENTO SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL JUANJO MARTIN Agencia EFE

Sin embargo, año tras año se acaba quedando y siendo importante, aceptando su rol de jugador de equipo y sin ser titular fijo. Aportando cuando le toca. Llegó por 55 millones del Manchester City y suma 26 tantos en 117 encuentros con el cuadro catalán, once en la pasada temporada.

Y ahí está otra de sus peculiaridades. Si bien los números con su club corresponden a su estatus como jugador, sus estadísticas en la Selección están al nivel de los mejores atacantes actuales... e históricos. Ferran lleva 22 goles en 49 encuentros, a un promedio de 0,45 por partido. Calcado al que tiene Álvaro Morata y superior al de jugadores como Raúl González (0,42) o Fernando Torres (0,36). Si anota otro más, igualará en dianas a Di Stefano y Sergio Ramos.

Con pocos minutos en los últimos encuentro con España -apenas 200 en los últimos nueve-, el «Tiburón» recuperó frente a Suiza la sonrisa de ‘killer’ y el instinto asesino. Que regrese por sus fueros es una gran noticia para una Selección que se ha caracterizado por su capacidad de adaptación a las situaciones de cada partido. Y él ya ha demostrado varias veces que, enchufado, puede ser letal.