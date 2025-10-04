La Titan Desert Almería de los clásicos

La etapa reina de la VI edición de la Titan Desert de Almería tuvo como protagonistas a los veteranos «ruteros». Luis León Sánchez, merced a la bonificación de un minuto en el alto de Velefique, es líder a falta de una jornada; mientras que Haimar Zubeldia fue el más pillo en el desierto imponiéndose en la meta del circuito almeriense.

En la subida a Velefique (15 kilómetros y 1.000 metros de desnivel) se iba a decidir la Titan, y el más rápido en la cronoescalada fue Luis León Sánchez (Mula, 41 años), ganador de 4 etapas en el Tour. El murciano, que se llevó el minuto de premio, tuvo que parar en el descenso por una avería, pero tiró de clase, enlazó con el grupo y entró tercero con un botín que le dará el triunfo final.

El parcial se lo llevó el más veterano entre los veteranos «carreteros», el guipuzcoano de Usúrbil, de 48 años, Haimar Zubeldia, el hombre récord de participaciones en el Tour con 16 presencias. En el tramo final jugó sus bazas y se estrenó en la prueba almeriense. Antes, había ganado dos etapas en la Titan de Arabia Saudí.

«Ha sido la etapa más difícil y estoy contento con el liderato, pero aún no he ganado la Titan. Puede pasar cualquier cosa, estamos en la Mountain Bike y cualquier piedra te puede causar una caída o una avería y lo puedes perder todo», dijo Luisle, sin exceso de confianza a pesar de su ventaja en la general.

Zubeldia cubrió los 98 kilómetros de recorrido con desnivel de 2.200 metros con salida y llegada en Tabernas en 3h.49.19, a una media de 25,9 kilómetros por hora, con Luis Ángel Maté y Luis León a rueda y con el mismo tiempo. El «Lince» de Marbella cedió a Luisle el maillot rojo, que defenderá en la última jornada con 58 segundos sobre el andaluz. Zubeldia es tercero a tres minutos.

«Ganar es un premio especial siempre, una guinda. Tenemos la vena competitiva, que aunque se va apagando, nos gusta encontrarnos bien y poder ganar. Además es bonito encontrarnos aquí las viejas glorias», explicó Zubeldia.

En categoría femenina, tercera victoria para la esteponera Natalia Fischer, campeona de España y subcampeona de Europa de maratón, quien marcó diferencias en la subida de Velefique para llegar a meta como ganadora de etapa y virtual vencedora de la Titan Desert de Almería en el año de su debut. "La verdad es que me ha gustado mucho la subida a Velefique. Ganar la bonificación de un minuto ha sido importante. Nunca había subido este puerto, las vistas eran impresionantes. Hubo una bajada bastante técnica con piedra que había que cuidar, pero pude llegar a meta sin problemas», señaló la campeona nacional.

La cuarta y última etapa de la Titan Desert Almería 2025 se celebrará hoy entre Tabernas y El Toyo, con un recorrido de 83 kilómetros y 828 metros de desnivel. La carrera pasará por instalaciones de La Legión, el Tercio Don Juan de Austria.

A la salida y tras una pista con constantes subidas y bajadas cortas, pero intensas, la parte final siempre en sentido descendente llevará al pelotón hasta la orilla del mar justo antes de la meta en El Toyo.