Bale, ahora, está pensando irse del Real Madrid el próximo verano, según informa hoy el As. Hace dos meses tan solo, el futbolista galés no quería moverse del Bernabéu. Y pese a ser el octavo jugador en minutos esta temporada y haber disputado siete de diez partidos, podría estar buscando una salida del club blanco.

1) Bale estuvo en el escaparate durante todo el mercado de verano, pero fue incapaz de encontrar una salida. Al contrario, no tuvo ninguna prisa en marcharse, porque tenía contrato en vigor y porque sabía que ningún club podía ofrecerle el sueldo que cobraba en el Real Madrid.

2) No puede alegar que Zidane no le dejase clara su situación, porque pocas veces el francés ha sido tan claro como cuando le dijo a Bale que no contaba con él para el Real Madrid y que sería mejor que se marchase.