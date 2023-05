Todo lo que debes saber sobre el nuevo formato de clasificación que la F-1 probará en Imola: ¿cómo afectará a Fernando Alonso?

La Fórmula 1 quiere revolucionar el espectáculo y para ello prepara algunas mejoras de cara a este fin de semana en Ímola. En primera lugar, Pirelli introducirá un par de cambios en el GP de Emilia Romaña y que afectan a la clasificación. De esta manera, los equipos perderán la capacidad de elegir los neumáticos que utilizan en cada tanda y estarán obligados a rodar con los que se estipulen de antemano. El objetivo es reducir el número de compuestos que se utilizan, puesto que cada piloto lleva consigo 13 juegos de neumáticos y así solamente serían 11.

"Los neumáticos duros serán obligatorios para la Q1, los medios para la Q2 y los blandos para Q3. Se rebajará la dureza de la goma con el paso de las tandas y todos tendrán que jugar con las mismas cartas. El objetivo principal de esta decisión es, más que igualar las condiciones para todos, mejorar la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo? Rebajando el número total de juegos de neumáticos de 13 a 11: en este caso, tres duros, cuatro medios y cuatro blandos. La otra mejora de Pirelli para Ímola será la introducción de un neumático de lluvia extrema que no necesitará mantas térmicas para mantener la temperatura y que esperan que tenga un rendimiento incluso mejor que el anterior después de ver cómo han salido las pruebas. Es el primer paso concreto hacia el uso de neumáticos de seco sin precalentamiento", explica Mario Isola, director de motorsport de Pirelli.

Hay que matizar bien que los equipos y los pilotos no tendrán libre elección de compuestos, puesto que la primera ronda comenzará utilizando neumáticos duros, llegados a la Q2 se verán en la obligación de hacer uso de los medios y, en la ronda final, podrán usar los neumáticos blandos. Según las previsiones, el día en el que más probabilidad de lluvia es el sábado. Si finalmente llueve, la clasificación pasaría automáticamente a disputarse con neumáticos intermedios o de lluvia extrema, por lo que dicho experimento tendría que aplazarse a otro gran premio a futuro.

Fernando Alonso quiere dar un salto e intentar pelear por el título, así lo manifestó la escudería. "Tendríamos que dar un paso más, porque Red Bull está muy fuerte, pero si le damos un coche para pelear por el título, puede ser campeón del mundo. Fernando mantiene intacta su motivación, ahora nos toca darle lo que necesita. Sabíamos que habíamos dado un gran paso adelante en el invierno, pero el hecho de estar en el podio cuatro veces en las primeras cinco carreras es algo que no esperábamos. Queremos empezar con el coche del año que viene lo antes posible. La clave para nosotros es asegurarnos de no sacrificar el coche de este año. Lógicamente es inevitable que sea una evolución del coche de este año. Todo lo que podamos hacer para obtener datos, lo sacaremos del AMR23. Pero sí, buscaremos comenzar lo antes posible con el coche de 2024. Y puedo decir que no queremos ser menos agresivos con respecto al coche de este año", afirma Mike Krack en una entrevista con Sport Bild.